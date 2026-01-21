Soția fotbalistului care a făcut furori la cununia lui Radu Drăgușin. A ieșit în evidență cu ținuta sa

ADVERTISEMENT

Vanessa este soția unui celebru fotbalist. Șatena a făcut furori la cununia lui Radu Drăgușin cu logodnica sa. Partenera atacantului împrumutat de Trabzonspor la Gaziantep, Denis Drăguș, a ieșit în evidență cu ținuta sa.

Cum a apărut o soție de fotbalist la căsătoria lui Radu Drăgușin

la Starea Civilă a sectorului 1. Au avut aproape familia și câțiva prieteni, însă petrecerea de la Athenee Palace a fost una extinsă. Mulți sportivi au fost invitați.

ADVERTISEMENT

Fotbaliștii au fost însoțiți de iubitele sau soțiile lor, una dintre ele reușind să fie în lumina reflectoarelor. Aceasta este o frumoasă șatenă, mamă a două fete, dar care are o siluetă impecabilă. Are o relație cu Denis Drăguș.

Mai exact, a captat toate privirile cu alegerile vestimentare. A optat pentru un top negru, cu un decolteu ce a ieșit în evidență datorită felului în care și-a prins părul. Șatena a avut o coadă de cal extrem de elegantă.

ADVERTISEMENT

Topul fără bretele a fost combinat cu un sacou și pantaloni negri, machiajul fiind unul ca la carte. A apelat la un specialist în domeniu, dorind să fie de nota 10 la nunta lui Radu Drăgușin cu iubita sa, Ioana Stan.

ADVERTISEMENT

Astfel, Vanessa Drăguș a profitat din plin de acest eveniment pentru a se aranja și pentru a-și etala gusturile pe care le are în modă.

Ce reacții a stârnit soția fotbalistului

Soția lui Denis Drăguș s-a simțit foarte bine alături de alte partenere de fotbaliști. S-a fotografiat împreună cu Irina Manea, dar și cu Anca Surdu, dezvăluindu-și sentimentele pe care le are pentru prietenele sale.

ADVERTISEMENT

„Îmi iubesc fetele”, este mesajul pe care l-a lăsat Vanessa, pe Instagram. Descrierea a fost notată în limba engleză, în dreptul unor imagini spectaculoase. Pozele au primit numeroase aprecieri din partea urmăritorilor.

„Ador”, „Papuski”, „Frumoasă”, „Superbă”, „Doll” (Păpușă) sau „Omg, minunată”, sunt o mică parte dintre reacțiile lăsate de internauți la adresa frumoasei șatene, pe rețelele de socializare. Are peste 19.000 de fani, pe social media.