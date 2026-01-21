Sport

Soția fotbalistului care a făcut furori la cununia lui Radu Drăgușin. A ieșit în evidență cu ținuta sa

Ea este partenera unui cunoscut sportiv care a fost în lumina reflectoarelor la căsătoria lui Radu Drăgușin cu Ioana Stan. Tânăra a captat toate privirile.
Alexa Serdan
21.01.2026 | 21:45
Sotia fotbalistului care a facut furori la cununia lui Radu Dragusin A iesit in evidenta cu tinuta sa
O soție de fotbalist a făcut furori la cununia lui Radu Drăgușin. Sursa foto: Instagram.com
Vanessa este soția unui celebru fotbalist. Șatena a făcut furori la cununia lui Radu Drăgușin cu logodnica sa. Partenera atacantului împrumutat de Trabzonspor la Gaziantep, Denis Drăguș, a ieșit în evidență cu ținuta sa.

Cum a apărut o soție de fotbalist la căsătoria lui Radu Drăgușin

Radu Drăgușin și logodnica sa, Ioana Stan, au făcut pasul cel mare la Starea Civilă a sectorului 1. Au avut aproape familia și câțiva prieteni, însă petrecerea de la Athenee Palace a fost una extinsă. Mulți sportivi au fost invitați.

Fotbaliștii au fost însoțiți de iubitele sau soțiile lor, una dintre ele reușind să fie în lumina reflectoarelor. Aceasta este o frumoasă șatenă, mamă a două fete, dar care are o siluetă impecabilă. Are o relație cu Denis Drăguș.

Mai exact, soția jucătorului a captat toate privirile cu alegerile vestimentare. A optat pentru un top negru, cu un decolteu ce a ieșit în evidență datorită felului în care și-a prins părul. Șatena a avut o coadă de cal extrem de elegantă.

Topul fără bretele a fost combinat cu un sacou și pantaloni negri, machiajul fiind unul ca la carte. A apelat la un specialist în domeniu, dorind să fie de nota 10 la nunta lui Radu Drăgușin cu iubita sa, Ioana Stan.

Astfel, Vanessa Drăguș a profitat din plin de acest eveniment pentru a se aranja și pentru a-și etala gusturile pe care le are în modă.

Vanessa Drăguș
Așa a apărut Vanessa Drăguș la petrecerea de nuntă a lui Radu Drăgușin. Sursa foto: Instagram. Colaj: Fanatik

Ce reacții a stârnit soția fotbalistului

Soția lui Denis Drăguș s-a simțit foarte bine alături de alte partenere de fotbaliști. S-a fotografiat împreună cu Irina Manea, dar și cu Anca Surdu, dezvăluindu-și sentimentele pe care le are pentru prietenele sale.

„Îmi iubesc fetele”, este mesajul pe care l-a lăsat Vanessa, pe Instagram. Descrierea a fost notată în limba engleză, în dreptul unor imagini spectaculoase. Pozele au primit numeroase aprecieri din partea urmăritorilor.

„Ador”, „Papuski”, „Frumoasă”, „Superbă”, „Doll” (Păpușă) sau „Omg, minunată”, sunt o mică parte dintre reacțiile lăsate de internauți la adresa frumoasei șatene, pe rețelele de socializare. Are peste 19.000 de fani, pe social media.

Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
