Soția fotbalistului din SuperLiga a primit oferta: ”Mi-au propus să fiu președintă de club”

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Sunt căsătoriți din anul 2016 și formează unul dintre cele mai frumoase cupluri din sportul românesc. Andreea, soția fotbalistului din SuperLiga, a dezvăluit că a primit o ofertă unică. Ce post ar fi urmat să aibă, de fapt.

Oportunitatea unică primită de partenera unui sportiv din SuperLiga

Sergiu Hanca (34 ani) se bucură de o mare susținere din partea partenerei sale de viață, Andreea (38 ani). Frumoasa blondină, care este mama a trei copii, îl însoțește pe sportivul celor de la Petrolul Ploiești în toate deplasările sale. E o prezență ravisantă în tribune, chiar dacă în trecut a fost .

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În plus, . E una dintre cele mai frumoase soții de fotbaliști, dar și o femeie care muncește enorm pentru propria carieră. A făcut un curs în televiziune, iar de 18 ani este manager la un salon de înfrumusețare. Mai mult decât atât, în ultimii ani s-a dedicat terapiei sportive.

Atunci când fotbalistul a evoluat pentru o formație din sudul Poloniei calitățile sale nu au fost trecute neobservate. Vedeta a dezvăluit că în perioada în care erau stabiliți în Cracovia i s-a propus să fie președintă de club. Din păcate, tânăra a fost nevoită să refuze oferta primită pentru că mijlocașul urma să se întoarcă în România.

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„Să știi că în Polonia mi-au propus să fiu președintă de club, la o echipă dintr-o ligă inferioară. Nu am acceptat pentru că a trebuit să revenim în țară. Dar acolo, în Polonia, chiar există o președintă de club, deși nu mai știu în ce ligă. Acolo este mult mai normal să vezi femei în conducerea cluburilor”, a mărturisit Andreea Hanca, în cadrul emisiunii Liga .

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”Și eu aveam aceeași părere până să-l cunosc pe soțul meu”

Andreea Hanca a discutat în emisiune și despre felul în care sunt văzute iubitele și soțiile de fotbaliști. Blondina a lăsat deoparte ideile preconcepute. De asemenea, a subliniat că majoritatea partenerelor de sportivi sunt extrem de dedicate și implicate. Și unde mai pui că multe sunt independente din punct de vedere financiar.

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„Încă există această prejudecată a bărbaților și nu-i acuz, pentru că soțiile fotbaliștilor nu sunt cunoscute și nu ies în față, iar oamenii nu au cum să știe cum sunt ele, cel puțin în România. Sunt fete foarte drăguțe, care își dedică viața având grijă de fotbalist, de casă și de familie, iar, de multe ori, au și propriile businessuri.

Sunt și inteligente, deși se spune despre ele că sunt doar «plastic». Sunt aproape de familiile lor. Și despre fotbaliști există aceleași idei preconcepute. Și eu aveam aceeași părere până să-l cunosc pe soțul meu”, a adăugat soția lui Sergiu Hanca, mai arată sursa citată anterior.