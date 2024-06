Soția fotbalistului din SuperLiga, dezvăluiri în miez de noapte: „Am dovezi șocante. Totul are o limită”

Zeta Theodoropoulou, soția lui Panagiotis Tachtsidis, a recunoscut totul prin intermediul unei postări făcute în miez de noapte pe contul personal de Instagram. Soția fotbalistului de la CFR Cluj, , a mărturisit că mijlocașul grec o înșală de aproximativ o jumătate de an.

Soția fotbalistului din SuperLiga, dezvăluiri în miez de noapte: „Am dovezi șocante”

Cariera lui Panagiotis Tachtsidis s-a îndreptat pe plan profesional după venirea lui Dan Petrescu la CFR Cluj. Totuși, pe plan personal, mijlocașul cu 25 de apariții în naționala Greciei o ține din scandal în scandal.

ADVERTISEMENT

de fotbalistul de la CFR Cluj de aproximativ o jumătate de an. Joi, 6 iunie, la miezul nopții, vedeta TV din Grecia a scris un amplu mesaj pe rețelele de socializare prin care îl acuză pe Tachtsidis de infidelitate.

”Nu mi-am imaginat niciodată că-mi voi expune viața personală. Dar uneori este necesar și din moment ce primesc întrebări în fiecare zi, e timpul să vorbesc despre perioada grea prin care trec. Deși am plăcerea de a fi în emisiune de aproape 5 luni, sunt, de asemenea, într-o stare foarte proastă când vine vorba de familia mea.

ADVERTISEMENT

De mult timp încerc să fac față unei emisiuni dificile și solicitante și, în același timp, să ascund faptul că soțul meu mă înșală și de luni de zile are o relație paralelă cu care m-a înnebunit, despre care am dovezi șocante”, a fost prima parte a mesajului postat de soția lui Tachtsidis pe rețelele de socializare.

Panagiotis Tachtsidis i-a trimis fotografii cu amanta soției sale: „Totul are o limită”

În urmă cu aproximativ două luni, prezentatoarea unei emisiuni din Grecia a anunțat că Zeta, participantă, nu se simte bine, fiind nevoită să părăsească platoul. Ulterior, s-a aflat că soția lui Panagiotis Tachtsidis a leșinat, după ce a aflat că mijlocașul grec o înșală.

ADVERTISEMENT

La acea vreme, Zeta Theodoropoulou nu a vrut să comenteze incidentul. „Prima dată după câteva luni când a venit în Grecia a coincis cu ziua în care am leșinat la emisiune. Și, când l-au informat, a spus că este plecat din Grecia și nu poate face nimic, dar în același timp se distra cu ea într-un cunoscut club din Atena.

De atunci lupt zilnic pentru sănătatea mea fizică și psihică, dar și cu trei boli autoimune pe care le-am dobândit din cauza tristeții. În plus, am slăbit 5 kilograme. În toate aceste luni nu am avut niciodată o explicație de la el și mă așteptam să revină (n.r.- în Grecia) acum, astfel încât să recunoască totul și să continuăm cu procedura de divorț săptămâna aceasta.

ADVERTISEMENT

Totul are o limită. Mi-au trimis o fotografie (n.r.- cu Tachtsidis și amanta sa) dintr-un oraș în care copiii noștri au mers timp de 9 veri. Și cel mai rău este că imaginea este dintr-un loc unde mă ducea pe mine și am făcut poze de câteva ori.

„A înșela într-o țară străină este foarte diferit de a înșela în Grecia”

Așa că acum știți motivul pentru care m-ați văzut prăbușindu-mă, în ciuda eforturilor mele de a-mi salva coroana și casa. Și nu e vorba despre gelozie sau ego feminin rănit, ci despre respect de sine și demnitate.

Lucruri pe care nu le-a avut și pe care nu le va primi. A ales să mă provoace și nu este prima dată. Pentru că a înșela într-o țară străină este foarte diferit de a înșela în Grecia și cu atât mai mult în locurile în care am fost împreună, mai ales că nu am divorțat încă”, au fost cuvintele soției lui Panagiotis Tachtsidis.

750.000 de euro este cota de piață a lui Panagiotis Tachtsidis, potrivit Transfermarkt.com

25 de apariții și 1 gol a bifat Tachtsidis în naționala Greciei