Soția i-a dăruit lui Adrian Șut cea mai mare bucurie a vieții: „Când ajungi acasă uiți de tot ce se întâmplă în jurul tău”. Video

Cristian Măciucă
20.08.2025 | 15:01
SPECIAL FANATIK
Soția i-a dăruit lui Adrian Șut cea mai mare bucurie a vieții: „Când ajungi acasă uiți de tot, de tot ce se întâmplă în jurul tău”. FOTO: Instagram Bianca Șut

Adrian Șut (26 de ani) este un bărbat împlinit. Soția, Bianca, i-a dăruit în această lună fotbalistului de la FCSB o fetiță de nota 10. Al doilea căpitan al campioanei a povestit cum este prima sa experiență în calitate de tată.

Adrian Șut, în culmea fericirii după ce soția i-a dăruit o fetiță „La început, voiam băiat”

FCSB nu traversează cea mai bună perioadă în acest început de sezon, dar Adrian Șut trebuie să rămână conectat, atât la viața profesională, cât și la cea personală. Bianca, femeia cu care s-a căsătorit în urmă cu doi ani, i-a dăruit primul copil. Fetița s-a născut pe 15 august, la o zi după ce campioana României a eliminat-o pe Drita și s-a calificat în play-off-ul Europa League.

Acum, roș-albaștrii se pregătesc de „dubla” cu Aberdeen, în urma căreia speră să obțină un loc pe tabloul principal. Întrebat despre primul meci împotriva scoțienilor, Șut a povestit și ce emoții îl copleșesc de când a devenit tată.

„Este frumos. E un sentiment pe care nu poți să îl descrii. E ceva minunat și sunt foarte fericit pentru această minune. Când ajungi acasă uiți de tot, de tot ce se întâmplă în jurul tău și e ceva minunat. Când am văzut-o am avut emoții foarte mari. Doctorii mi-au dat să o țin în brațe. Le-am spus că nu știu să o țin cum trebuie, dar mă bucur că până la urm am ținut-o cum trebuie.

(n.r. – Îți doreai fetiță?) Da, îmi doream și fetiță. Îmi doream în primul rând să fie copilul sănătos. La început, voiam băiat. Mă gândeam că poate o să joace și el fotbal, dar toată lumea mi-a spus că e mult mai frumos cu fetița”, a declarat Adrian Șut.

„Nu cred că sunt încă pregătit să schimb scutece”

La începutul anului, în cadrul unui interviu acordat în exclusivitate pentru FANATIK, Adi Șut dezvăluia că, pe lângă obiectivele profesionale pe care are de gând să le ducă la capăt, își dorește extrem de mult să devină părinte, vis care s-a materializat în cel mai frumos mod posibil.

Internaționalul român e de părere că fetiția pe care i-a dăruit-o Bianca este un dar divin. Toamna trecută, înainte de Rangers – FCSB 4-0, tatăl lui Șut s-a stins din viață la Oradea.

(n.r. – Ai schimbat scutece?) Nu nu am schimbat. Pot spune doar că am asistat. Nu cred că sunt încă pregătit să schimb. Vorbeam cu familia și spuneam că Dumnezeu ne-a luat un suflet, dar ne-a dăruit altul. Cumva ca să se umple golul lăsat în inima noastră. Ținând cont că vine la două zile după ziua de naștere a tatălui meu, cu siguranță e ceva legat și nu e doar o coincidență”, a adăugat mijlocașul central al campioanei României.

  • 5 ani de relație au Adrian și Bianca Șut

Adrian Șut și viața de familie

Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
