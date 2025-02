Soția lui Adi Minune, cu branula în mână. Chiar manelistul a făcut publice imaginile de la spital

Adrian Minune este apreciat și admirat nu doar pentru talentul său, ci și pentru familia sa unită, care reprezintă un adevărat exemplu. Din acest motiv, manelistul și-a îngrijorat fanii atunci când a postat pe internet imagini cu soția sa aflată în spital.

Soția lui Adi Minune a ajuns la spital

soția sa, alături de care a construit o viață frumoasă și o familie unită. După atâția ani de căsnicie, cei doi au trei copii și au trecut împreună prin multe momente, fie ele de bucurie sau de provocare, susținându-se mereu reciproc.

Cati i-a fost un sprijin constant și i-a oferit iubirea și stabilitatea de care avea nevoie, iar legătura lor este considerată un model de devotament și armonie. Fiica lor, , spunând adesea cât de mult îi respectă și le mulțumește pentru exemplul pe care îl oferă zi de zi.

Mulți dintre fanii lui Adrian Minune s-au îngrijorat atunci când artistul a postat în mediul online imagini cu soția sa din spital. În imagini, Cati se plimba pe hol cu branula în mână, dar, spre surprinderea tuturor, părea să fie în continuare cu un spirit vesel și plină de energie. Când a fost întrebată ce face acolo, ea a răspuns cu umor că merge să „slăbească”.

„Doamna Simionescu, ce faceți aici?”, a întrebat-o Adi Minune pe soția sa. „Ne-am slăbit. Am slăbit patru kilograme”, este răspunsul neașteptat de Cati Simionescu, conform

Soția manelistului a fost la un pas de moarte

În anul 2021, întreaga familie a lui Adrian Minune a trecut prin clipe de coșmar, după ce Cati Simionescu a suferit un AVC. Ulterior, s-a descoperit că aceasta avea un anevrism și au urmat luni bune de tratament.

„ Noi am mers la doctori aici în țară și doctorii spuneau să mai stăm să crească acel anevrism, deoarece trebuia să fie de mai mulți centimetri ca să poată să fie operată la noi în țară.

I-au dat tot felul de pastile de calmare, dar mama e tot timpul cu agitație, tot timpul face ceva. Lua pastile de calmare ca să nu-i crească tensiunea și să nu pocnească acel anevrism. Anevrismul avea câțiva milimetri și trebuia să aibă mai mult ca să poată fi operat la noi în țară. Ca să nu crească mai repede și să-i explodeze, îi dădeau pastile de calmare. Mama era un om sedat.

Am zis că nu e ok și împreună cu tata am decis să mergem în Turcia și să rezolvăm problema acum, de ce să așteptăm? Când am ajuns în Turcia s-a rezolvat problema cu bine. Cea mai grea noapte a fost cea în care a avut operația. Ea era în spital și noi la hotel”, a declarat Karmen Simionescu în podcastul realizat de Bursucu.