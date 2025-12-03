Soția lui Andre Duarte, dovadă supremă de devotament după transferul fotbalistului la FCSB. Foto

ADVERTISEMENT

Carlota Ferreira, soția lui Andre Duarte (28 de ani), este în culmea fericirii după ce fundașul central a semnat cu FCSB.

Soția lui Andre Duarte, postare emoționantă după transferul la FCSB

Andre Duarte este primul transfer pe care FCSB îl face în această iarnă. Totuși, lusitanul mai are de așteptat până să evolueze în tricoul roș-albastru. El va avea drept de joc abia din ianuarie 2026.

Va fi pentru a doua oară în carieră când Duarte joacă în România, Revenirea o încântă extrem de tare pe soția fotbalistului, Carlota Ferreira, care, după oficializarea transferului, a postat următorul mesaj.

„O nouă aventură! Cu tine întotdeauna”, a scris Carlota Ferreira, soția lui Andre Duarte, pe Instagram.

Bună ziua. Sunt foarte fericit să fiu aici și ne vedem la stadion” – Andre Duarte, după ce a semnat cu FCSB

Cine este Carlota Ferreira, soția lui Andre Duarte

Andre Duarte are o viață de familie extrem de stabilă, ceea ce ar putea să reprezinte pentru Gigi Becali. Fundașul central în vârstă de 28 de ani împreună cu Carlota Ferreira din 2017. Cuplul are și o fetiță.

Soția noului fotbalist de la FCSB postează des fotografii cu Duarte și cu fetiția lor, semn că cei doi sunt extrem de îndrăgosiți și că au o relație solidă. Carlota Ferreira a fost alături de Duarte și în Ungaria, acolo unde stoperul a evoluat pentru Ujpest în perioada 2024-2025. După ce a plecat de la FC U Craiova, în iulie 2023, Andre Duarte a mai jucat la Reggiana, Osijek și Ujpest.

Andre Duarte a mai jucat în România, la FC U Craiova, doar un sezon. De atunci, a mai evoluat pentru Reggiana, Osijek și Ujpest. Acum, lusitanul a semnat un contract valabil pe doi ani și jumătate cu campioana României, din postura de jucător liber de contract.