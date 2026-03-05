Soția lui Călin Georgescu și-a radiat PFA-ul care a luat 40.000 lei de la o firmă implicată în exportul de motorină în Transnistria. Tranzacția, investigată de ANAF

ADVERTISEMENT

Cristela Georgescu și-a radiat PFA-ul pe care a încasat 40.000 de lei de la o companie din portul Constanța care a exportat motorină în zona separatistă Tiraspol. Tranzacția a ajuns în atenția ANAF.

Sediul firmei Cristelei Georgescu, vândut cu 100.000 de euro

Soția liderului suveranist Călin Georgescu, a renunțat la una din afacerile pe care le deține. Georgescu Cristela-Elena Persoană Fizică Autorizată (PFA) a fost radiată la data de 19 februarie 2026, potrivit unor documente ONRC consultate de FANATIK. Operațiunea s-a făcut ”din voința” Cristelei Georgescu.

Georgescu Cristela-Elena PFA și-a încetat activitatea după cinci ani și jumătate. Soția fostului candidat la alegerile prezidențiale s-a înregistrat ca persoană fizică autorizată la data de 11 noiembrie 2021 și și-a stabilit sediul social în comuna Mățău, județul Argeș.

La Mățău, Cristela și Călin Georgescu au deținut o casă bătrânească, unde au locuit începând cu anul 2022, când au revenit din Austria. Doi ani mai târziu, aceștia au înstrăinat imobilul către un cuplu din Cluj, pentru suma de 100.000 de euro. În prezent, casa de la Mățău este părăsită și se află într-o stare avansată de degradare.

Soția lui Călin Georgescu, în atenția ANAF pentru un contract suspect

Georgescu Cristela Elena PFA a avut activități autorizate declarate în domeniile: comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau internet (CAEN 4791), activități de consultanță pentru afaceri și management (CAEN 7022), servicii de reprezentare media (CAEN 7312) și alte forme de învățământ (CAEN 8599).

În octombrie 2025, FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că PFA-ul Cristelei Georgescu a încasat 40.000 de lei de la compania Marsala Koncept SRL, o companie cu sediul în Portul Constanța. Suma a fost facturată de pe baza unui contract de prestări servicii.

care se ocupă de insolvența Marsala. Acesta notează că tranzacția a ajuns în atenția ANAF, pentru că există suspiciunea că, deși suma a fost achitată, serviciile nu au mai fost prestate.

”Organele de control fiscal au evidențiat de asemenea și contractul de prestări servicii în urma căruia PFA Georgescu Cristela-Elena a facturat și încasat suma de 40.000,00 lei pentru care nu s-a putut face dovada prestației”, se arată în raportul consultat de FANATIK.

Firma care a plătit-o pe Cristela, implicată într-un export de petrol la Tiraspol, după începerea războiului din Ucraina

Marsala Koncept este o companie din domeniul comerțului cu ridicata a combustibililor solizi, lichizi și gazoși, ai cărei cifre s-au prăbușit cu peste 160 de milioane de lei în doar 3 ani, din motive pe care administratorul judiciar spunea că au legătură cu ”administrarea frauduloasă și operațiuni fiscale neregulamentare”.

În acte, firma apare pe numele omului de afaceri Osman Elbis, care până în 2023 a fost asociat cu Ionel Rusen, prin societatea Wall Street Consulting SRL. Ionel Rusen este un apropiat al lui Călin Georgescu, cei doi fiind surprinși împreună într-un material de tip paparazzi, în urmă cu ceva vreme. De asemenea, Rusen și Georgescu sunt nominalizați și într-o plângere înregistrată la DIICOT de un afacerist din Buzău care susține că a fost înșelat cu un milion de euro.

În fine, în 2022, când Ionel Rusen era încă în firmă, Marsala a livrat 3.000 de tone de motorină către compania Sheriff din Tiraspol, zonă separatistă controlată de facto de Federația Rusă. ”Cine plătește mai bine, acela e clientul. Nu stau să fac investigații să văd cine vinde mai departe”, spunea atunci Elbis Osman.

Cum încasa bani soția lui Georgescu de la PFA-ul propriu

Un PFA (Persoană Fizică Autorizată) reprezintă cea mai simplă formă de organizare prin care o persoană poate desfășura activități economice în mod independent în România. Titularul răspunde pentru datoriile PFA-ului cu averea personală, dar spre deosebire de un SRL, unde profitul se obține prin dividende, titularul unui PFA poate folosi încasările în scop personal oricând, fără să fie nevoit să justifice destinația banilor.

Soția suveranistului mai deține, în prezent, și o societate comercială. Cristela Georgescu Education SRL a fost înmatriculată la Registrul Comerțului în 2023, are un sungur angajat și are ca obiect principal de activitate ”alte forme de învățământ”.

Prin intermediul acestei societăți, Cristela Georgescu își vinde cărțile și cursurile din domeniul sănătății pe care le promovează pe site-ul său personal. În 2024, Cristela Georgescu Education SRL a declarat o cifră netă de afaceri de 283.597 lei și un profit brut de 28.196 lei.