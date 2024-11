Soția lui Călin Georgescu susține că “mai aveam doar 3 luni de trăit! Copiii noștri sunt născuți prin cezariană”

Călin Georgescu și soția sa, Cristela Georgescu, au făcut o transmisiune live pe mai multe platforme, în cursul căreia au transmis mai multe mesaje legate de acuzațiile care le-au fost aduse după calificarea surprinzătoare a candidatului independent în turul doi al prezidențialelor.

Soția lui Călin Georgescu: ”Am trecut prin două cezariene”

Una dintre temele asupra căreia cuplul Georgescu a făcut precizări este cea a nașterilor prin cezariană. cu ceva vreme în urmă că operația de cezariană ar reprezenta „o tragedie” pentru că ar rupe „firul divin”.

„Nu vreau să interzic cezariana, avortul. Fiecare om trebuie să fie liber. Pentru asta am luptat, pentru asta am fost împreună. Nu am dorit decât binele familiei mele”, a declarat Călin Georgescu.

s-a referit și ea la declarația soțului ei: „Am trecut prin două cezariene, cum ar putea să interzică cezariana? Aceste lucruri sunt scoase din context (…) Noi am văzut diferența dintre copii născuți prin cezariană și copii născuți cu blândețe, natural, firesc. Nu vorbim de cazurile strict necesare de cezariană.

La 34 de ani mi s-a spus că mai am de trăit trei luni. Medicina a ridicat din umeri și m-a trimis acasă. Un medic cu credință în Dumnezeu, care nu era ortodox, dar pentru care am primit binecuvântare de la părintele duhovnic, m-a ajutat să înțeleg că atunci când ai credință nu poți să ieși decât biruitor. Eu am umblat prin valea umbrei morții”, a afirmat soția lui Călin Georgescu.

”Mama, cum și-a petrecut Ceaușescu Crăciunul?”

Cristela Georgescu a vorbit și despre modul în care i-a fost afectată familia de discuțiile din spațiul public legate de soțul ei, relatând că fiul cel mai mic a întrebat-o cum și-a petrecut Ceaușescu Crăciunul, după ce a văzut la televizor că soțului ei i s-a urat să aibă parte de aceeași soartă.

„Cei care mă cunoașteți mai de de mult știți că îmi place să gătesc. De o lună gătesc foarte rar, când apuc, copiii se descurcă cum pot și gătesc cel mai des paste, că e cel mai ușor.

Aseară găteam paste. Și, cel mic, Petru, a venit și a zis: ‘Mama, cum și-a petrecut Ceaușescu Crăciunul?’ Și am zis: ‘De unde ți-a venit întrebarea asta?’ Și a zis: ‘Uite, la televizor sunt niște copii care spun că tati să-și petreacă Crăciunul cum și-a petrecut Ceaușescu’.

Și am fost numiți sataniști, am văzut experții în satanologie care disecau un gest al meu de a-i oferi apă și spuneau ce înseamnă pentru sataniști. Este în regulă, ne puteți numi oricum. Pe noi ne interesează cum apărăm în fața lui Dumnezeu și a celor care s-au înhămat la lucrarea și chemarea la care El ne-a adus pe toți.

Este foarte greu să crezi în miracole, știu. Însă mi-este foarte greu să văd copiii că deschid televizorul să caute un meci, nimeresc pe un anumit post de televiziune și văd acolo aceste manifestări. Îmi este foarte greu să văd persoane pe care le-am sprijinit, care știu cum este familia noastră, care știu cum ne-am crescut copiii.

Avem doi băieți, avem trei băieți de fapt, unul este jumătate de frățior, cum spun ei, Pavel și Petru, copiii noștri, și Cosmin, care e mai mare, Pavel, Petru, 13-14 ani”, a spus Cristela Georgescu.