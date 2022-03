Soția lui Cătălin Zmărăndescu, prima reacție după eliminarea sportivului de la Survivor România: „Am cules multe lecții”

Luiza, soția lui Cătălin Zmărăndescu, a reacționat după ce Faimosul a fost eliminat de la Survivor România 2022. Aceasta se bucură că își va revedea partenerul în curând.

Soția lui Cătălin Zmărăndescu a reacționat după eliminarea luptătorului de la Survivor România

a fost un șoc pentru coechipierii săi, dar și pentru mulți telespectatori, care nu se așteptau ca acesta să fie cel mai puțin votat de public.

Luptătorul a fost propus spre eliminare de către Marian Drăgulescu. Acesta din urmă a câștigat jocul de imunitate personală și a putut nominaliza un concurent.

După mai bine de două luni în care nu a comunicat cu Faimosul, soția luptătorului este fericită că acesta se întoarce acasă. Luiza a mai spus că a învățat foarte multe în urma acestei experiențe.

„Fericită că te voi avea acasă! Pentru mine ai fost și vei rămâne un adevărat Survivor. A fost o experiență destul de grea de pe urma căreia am cules multe lecții. Te iubesc infinit, sufletul meu!”, a scris Luiza Zmărăndescu pe rețelele sociale.

Ce a transmis Zmărăndescu după plecarea de la Survivor România

Cătălin Zmărăndescu și-ar fi dorit să rămână mai mult în competiție. Pe de altă parte, se bucură că își va revedea soția și copiii.

„Asta este, mă întorc acasă la familia mea. De când a început competiția am fost eu și doar eu, nu m-am schimbat cu nimic, am rămas același om, doar că am devenit mult mai răbdător și mult mai înțelegător.

Dacă ar fi să mă rezum la un singur lucru, ar fi acela că indiferent de ce cred eu, e o experiență pe care nu o voi uita ușor, peste 20 de ani probabil îmi voi aduce aminte de ea și le voi povesti copiilor mei, de ce nu și nepoților.

Dacă am învățat un lucru e acela că prietenii se nasc în timp, în timp foarte mare și faptul că am încredere foarte mare în oameni e un defect, sper ca pe viitor să îmbunătățesc lucrul ăsta și să nu mai am încredere.”, a fost reacția luptătorului la Pro TV, după ce a aflat că va pleca acasă.

