Soția lui Charles Leclerc, apariție ravisantă înaintea Marelui Premiu al Ungariei de Formula 1. Tânăra este însărcinată pentru prima oară

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Alexandra, superba soție a lui Charles Leclerc, a bifat o apariție ravisantă înaintea Marelui Premiu al Ungariei de Formula 1. Toată lumea a rămas surprinsă când a realizat că tânăra este însărcinată pentru prima oară.

Partenera lui Charles Leclerc, imagini cu burtica de gravidă

Charles Leclerc și partenera sa de viață, Alexandra Saint Mleux, au avut parte de o nuntă fastuoasă. În luna martie au semnat actele de căsătorie, pilotul de la Ferrari fiind surprins într-o ipostază unică. Cunoscutul sportiv , pe străzile aglomerate din Monte Carlo.

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„O zi pe care ne-o vom aminti mereu. Prima parte s-a terminat, iar partea a 2-a va fi anul viitor, cu toți cei dragi”, a dezvăluit sportivul, pe contul oficial de Instagram, imediat după cununia civilă. Postarea sa a adunat 10,9 milioane de aprecieri de la fani din lumea întreagă și numeroase urări și felicitări.

La numai câteva luni de când au făcut pasul cel mare au început să apară speculații legat de o posibilă sarcină. Cuplul nu a făcut un anunț oficial până acum, însă frumoasa șatenă nu a mai putut ascunde faptul că urmează să devină mamă. Ținutele cu care s-a afișat înaintea Marelui Premiu al Ungariei au dat-o de gol.

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Fanii au remarcat imediat burtica de gravidă datorită unei rochii elegante cu care tânăra a apărut în padocul de la Hungaroring. Viitoarea mamă arată spectaculos, ținuta specială furând toate privirile. În plus, șatena a ieșit în evidență și datorită faptului că a fost însoțită de animalul său de companie. Câinele a fost ținut tot timpul în lesă.

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Încă o reușită pentru Charles Leclerc

„Felicitări”, „Frumos”, „Arată atât de fericiți! Felicitări”, „Foarte frumoasă!”, „Pucci, frumusețea mea” sau „O femeie însărcinată este întotdeauna mai frumoasă și arată superb!”, au scris internauții de pe Instagram, pe pagina care a dezvăluit sarcina soției lui Charles Leclerc, Hola USA.

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Vestea că pilotul de la Ferarri va fi tată vine după ce acesta a reușit o . Prin urmare, a reușit să se impună la Marele Premiu din Marea Britanie, care s-a desfășurat la începutul lunii iulie. Pilotul de curse originar din Monaco l-a avut drept adversar pe renumitul sportiv englez Lewis Hamilton.