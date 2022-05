Soția lui Cornel Patrichi, gest emoționant la 6 ani de la moartea coregrafului: “Ne va fi greu. Am emoții”

este stabilită de doi ani de zile în Italia, unde locuiește și fiul ei, Alexandru, care a făcut-o bunică. Celebra dansatoare a venit în România de câteva zile, pentru a-l comemora pe “regele dansului”, regretatul ei soț, Cornel Patrichi, care s-a stins din viață, după o luptă cumplită cu o boală necruțătoare, la începutul lunii aprilie 2016.

Cornelia Patrichi revine pe scena Teatrului Tănase

Cornelia Patrichi își va face apariția sâmbătă, 7 mai 2022, de la orele 19.00, pe scena Teatrului de Revistă Constantin Tănase, după o absență de 35 de ani. Celebra balerină va dansa cu Vali Roșca, în cadrul unui spectacol în care va fi comemorat și “regele dansului”, Cornel Patrichi.

ADVERTISEMENT

”Intru în pași de dans cu Vali Roșca, pe scena teatrului, după 35 de ani. Am emoții cât cuprinde. Spectacolul este sâmbătă. Emoții, amintiri, bucurii, recunoștință. Mi-aș dori să ni-l imaginăm împreună pe Cornel Patrichi, pe scena Sălii Savoy! Împreună am fi râs, am fi plâns, am fi glumit și am fi dansat! Haideți să încercăm fără el pe 7 mai! Ne va fi greu, dar totodată, foarte emoționant”, a declarat, pentru FANATIK, invitata specială de sâmbătă, 7 mai, a Galelor Savoy de la Teatrul Constantin Tănase, Cornelia Patrichi.

În spectacol mai sunt comemorați Horia Șerbănescu, dar și textierul Aurel Storin

Printre invitații speciali se mai numără Gina Pătrașcu, Sanda Ladoși și Adrian Daminescu. Pe scenă vor mai urca Vasile Murariu și Valentina Fătu, Oana Sîrbu, Diana Radu Stan, Nae Alexandru și Cristian Simion. În același spectacol mai sunt comemorați și regretatul actor Horia Șerbănescu, dar și textierul Aurel Storin.

ADVERTISEMENT

Horia Șerbănescu a murit în septembrie 2010. Regretatul textier Aurel Storin a murit în noiembrie 2015. Coregraful și dansatorul la vârsta de 72 de ani, la câteva zile după aniversarea sa.

N-a apucat să își cunoască nepoțica

Dacă mai trăia, acesta ar fi devenit bunic pentru a doua oară. Soția fiului lor, Alexandru, va a

duce pe lume încă un moștenitor, mai exact o fetiță. Evenimentul mult așteptat va avea loc în luna iunie.

ADVERTISEMENT

Alexandru este căsătorit din anul 2017 cu o italiancă pe nume Serena și locuiesc în regiunea Toscana, din Italia. Cei doi mai au o fetiță pe nume Tea Matilda, în vârstă de patru ani.

”Au trecut șase ani. Îmi este din ce în ce mai greu. Dacă mai trăia, Cornel ar fi devenit acum bunic pentru a doua oară. Nora mea va naște încă o fetiță în luna iunie”, a declarat Cornelia Patrichi, văduva lui Cornel Patrichi, pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

A vândut casele din România

Anul trecut, balerina Cornelia Patrichi a venit în România pentru a merge la mormântul soțului ei, dar și pentru a vinde casele familiei. Văduva celebrului coregraf a reușit să vândă două proprietăți pentru a achita niște datorii. În același timp, soția regelui dansului și-a achiziționat o nouă locuință, pentru a avea unde să stea când vine din Italia.

ADVERTISEMENT

Cornel și Cornelia Patrichi au locuit într-o vilă din Pipera, dar în weekend-uri și mai ales vara petreceau în căsuța lor cochetă din judetul Călărași, de pe malul lacului Mostiștea, lângă Sărulești.

Balerina a scos casa la vânzare la un an de la moartea lui Cornel Patrichi, dar abia în 2021 a reușit Cornelia Patrichi să găsească un client pentru ea. În schimb, vila din Pipera a reușit să o vândă în anul 2020.