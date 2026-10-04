Sport

Georgina Rodriguez, atac sub centură la Jorge Jesus după scandalul cu Ronaldo. Mesajul controversat, șters imediat din mediul online!

Georgina Rodriguez a răbufnit și a recurs la o postare neașteptată după ce Cristiano Ronaldo nu a jucat în meciul cu Norvegia. Ce a spus despre Jorge Jesus.
Alexa Serdan
04.10.2026 | 14:53
Georgina Rodriguez atac sub centura la Jorge Jesus dupa scandalul cu Ronaldo Mesajul controversat sters imediat din mediul online
Cum îi ia apărarea Georgina Rodriguez lui Cristiano Ronaldo. Sursa foto: Instagram.com
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I-a devenit soție lui Cristiano Ronaldo după o relație amoroasă de 10 ani. Iată ce mesaj controversat a lăsat Georgina Rodriguez la adresa lui Jorge Jesus. Gestul neașteptat a fost eliminat la scurtă vreme din mediul online.

Jorge Jesus, pus la zid de partenera lui Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo (41 ani) a fost jignit și mulți consideră că trebuie să se retragă de la naționala Portugaliei, dar are și mulți fani. Atacantul primește susținere din toate părțile, semn că a provocat un adevărat „uragan” în lumea fotbalului după scandalul din partida cu Norvegia. A fost lăsat pe banca de rezervă.

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Fotbalistul nu a fost introdus pe teren de către selecționerul Jorge Jesus. Această decizie nu a fost deloc pe placul lui și a familiei. Partenera sa de viață, Georgina Rodriguez (32 ani), nu s-a putut abține și a reacționat pe rețelele de socializare. Frumoasa brunetă a distribuit o grafică virală care conținea o critică amplă la adresa antrenorului.

În plus, descrierea era însoțită de un citat al lui Sir Alex Ferguson. Grafica din mediul online ataca decizia tehnicianului de a-l aduce pe fotbalist în echipa Portugaliei, doar pentru a-l lăsa pe bancă. Mai mult decât atât, ar fi prezentat această mutare ca pe o demonstrație de nesiguranță mai degrabă decât de autoritate.

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Astfel, Georgina Rodriguez a transmis un mesaj direct și dur în același timp. „Nu știu cum poate acest om să poarte numele lui Hristos”, a notat partenera lui Cristiano Ronaldo, la secțiunea Stories de pe Instagram. Ulterior, influencerița a recurs la un gest de neînțeles și a șters postarea după numai câteva minute.

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De ce a părăsit Cristiano Ronaldo cantonamentul

Într-o postare de pe rețelele de socializare Cristiano Ronaldo nu a avut o explicație clară pentru faptul că a părăsit cantonamentul. Celebrul atacant portughez a transmis că nu este momentul ideal pentru a da cărțile pe față, cerându-le fanilor puțină răbdare. În schimb, le-a urat succes sportivilor din echipa națională.

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„În urma conferinței de presă cu antrenorul echipei naționale și după o conversație cu președintele Federației Portugheze de Fotbal, am luat decizia de a părăsi cantonamentul echipei naționale”, a scris jucătorul pe Instagram, unde a primit peste 20,3 milioane de aprecieri și multe mesaje de încurajare.

„La momentul potrivit, le voi spune tuturor portughezilor adevărul despre motivele care au motivat plecarea mea din echipa națională, căreia i-am fost mereu dedicat. Acum este momentul să urez mult succes Portugaliei și tuturor coechipierilor mei, fără excepție”, a completat Cristiano Ronaldo.

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Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
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