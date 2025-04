Soția lui Dan Alexa, episod violent cu o blondă, într-un club din Timișoara: ”A zgâriat-o pe spate, a luat-o de gât și de păr”. Emoții înainte de Asia Express

Dan Alexa a plecat la Asia Express 2025 la începutul lunii februarie, nu înainte de a-și rezolva o problemă de familie destul de sâcâitoare. Andrada, soția lui Dan Alexa, a fost implicată într-un dosar penal în care era acuzată de două infracțiuni: ”lovire și alte violențe” și ”amenințare”. Victima era o femeie care susținea că frumoasa brunetă a agresat-o fizic într-un club de noapte din Timișoara.

Andrada ar fi motivul pentru care Dan Alexa a încasat un pumn de la Anamaria Prodan

Andrada Daiana este bruneta despre care se spune că Dan Alexa , într-un incident șocant care s-a petrecut în anul 2019. Ulterior, antrenorul a negat că ea a fost motivul, susținând că era vorba despre o dispută profesională, însă impresia generală a rămas că a fost mai mult decât atât.

Una peste alta, se pare că marele câștigător al Asia Express 2025 are lipici la femei frumoase și iuți la mânie. Asta pentru că și Andrada, bruneta care între timp i-a devenit soție, a fost și ea implicată într-un conflict violent, de data aceasta din postura de agresoare.

La data de 22 ianuarie 2025, cu doar câteva zile înainte ca Dan Alexa să plece la , o instanță bănățeană a admis cererea Parchetului de pe lângă Judecătoria Timișoara de renunțare la urmărirea penală într-un dosar de agresiune deschis în 2022.

Soția lui Dan Alexa, iertată de procurori după ce a păruit o blondă într-un club din Timișoara

Totul a început după o plângere penală formulată de Ramona M., o blondă din Timișoara, destul de populară în mediul online. Aceasta a declarat că în noaptea de Crăciun a anului 2022, în jurul orei 02:00, în timp ce se afla în clubul Epic Society din Timișoara, Andrada ”a zgâriat-o la nivelul coloanei cervicale, a strâns-o ușor de gât cu mâna și a tras-o de păr”.

A doua zi, Ramona și-a scos un certificat medico-legal care atestă faptul că a suferit leziuni traumatice care au necesitat un număr de 1-2 zile de îngrijiri medicale, după care a mers la poliție și a reclamat-o pe soția lui Dan Alexa.

Dosarul a rămas în cercetare până la data de 18 noiembrie 2024, atunci când procurorii au dispus renunțarea la urmărirea penală. Aceștia au motivat prin faptul că ”o continuare a cercetărilor ar presupune alocarea unor resurse materiale disproporționate față de gravitatea redusă a faptei”.

Dan Alexa și soția lui sunt împreună din 2019

Ulterior, ordonanța de renunțare la urmărirea penală a ajuns la Judecătoria Timișoara, iar în ianuarie 2025 a fost admisă de magistrați. Decizia este definitivă. În dosar apare și numele lui Dan Alexa, însă din motivare nu este clar ce calitate a avut antrenorul.

Andrada și Dan Alexa sunt împreună din anul 2019, din vremea când marele câștigător de la Asia Express era antrenor la Astra Giurgiu. Cei doi au împreună un băiat, pe nume Dan Arkan.

Înainte de Andrada, Dan Alexa a mai fost căsătorit o dată, cu Izabela Alexa, alături de care are două fete. Cei doi au divorțat în 2016, însă au rămas în relații bune.

„Am avut parte de o soție foarte bună, care și-a dedicat viața pentru mine. Ea suferea foarte mult când jucam prost sau eram criticat. Și-a făcut viața după programul meu. Cred că am ajuns la divorț pentru că am fost de foarte mult timp împreună. Cred că am fost imatur în relație. Atunci când cunoști pe cineva de mult, există și riscul ăsta, să nu te maturizezi împreună cu relația și să apară alte probleme odată cu creșterea în vârstă”, spunea Dan Alexa, cu ceva vreme în urmă.