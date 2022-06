Soția lui Dan Spătaru, de urgență la spital! Sidonia s-a prăbușit pe stradă. În ce stare se află văduva artistului

Sidonia Spătaru a fost într-o vacanță de vis în Sicilia, la o bună prietenă, fostă balerină. La întoarcere, văduva lui Dan Spătaru a căzut pe stradă, și-a rupt mâna dreaptă și a ajuns de urgență pe mâna medicilor. Soția artistului spune că a alunecat pe un canal și, din instinct, și-a pus mâna în dreptul capului, evitând o tragedie. Așa s-a ales cu mâna ruptă și nu cu capul spart. Fosta balerină a mai avut probleme de sănătate și în trecut, când

Sidonia Spătaru, văduva lui Dan Spătaru, de urgență pe mâna medicilor

Sida Spătaru, văduva lui Dan Spătaru, și-a rupt mâna dreaptă și se descurcă foarte greu la treburile casnice. Cu mâna stângă, soția artistului nu poate face mai nimic, pentru că nu are forță, ceea ce o necăjește foarte mult. De când a căzut pe stradă spune că îi este teamă să mai iasă din casă singură. Sidonia Spătaru mărturisește că era cu fiica sa, Dana, atunci când a alunecat și suferit accidentul. A vrut să deschidă ușa portierei, dar i-a alunecat piciorul pe un canal.

ADVERTISEMENT

”Am căzut, am mâna în ghips. Am zis să nu mă lovesc cu capul de trotuar și am pus mâna, din instinct. Când am căzut eram cu Dana, fiica mea. Nici nu am apucat să deschid ușa portierei de la mașină, că am pus piciorul pe un canal și am alunecat. Eu, de fel, sunt neatentă și repezită.

Acum am prins o frică, că îmi e teamă să mai merg singură. Dana și-a luat liber acum, de la serviciu, să mă ducă, să mă aducă… de la medic. Nu pot face nimic cu mâna stângă, nu am forță”, a declarat, pentru FANATIK, Sidonia Spătaru.

ADVERTISEMENT

Soția lui Dan Spătaru a căzut pe stradă, la întoarcerea dintr-o vacanță în Sicilia

Sidonia Spătaru dezvăluie că accidentul s-a petrecut în urmă cu două săptămâni, când abia se reîntorsese dintr-o vacanță petrecută în Italia, la o bună prietenă. A ajuns la spital cu salvarea și spune că, de durere, nu știa ce să mai facă, atunci când medicii i-au tras de mână pentru a fixa oasele la loc. Nu este prima problemă de sănătate cu care se confruntă fosta balerină. Văduva lui Dan Spătaru s-a luptat cu depresia, după moartea artistului și a suferit și o intervenție complicată la coloană. Dan Spătaru a murit în septembrie 2004, la vârsta de 65 ani.

”Venisem din Sicilia, unde am fost la prietena mea, Gina Tătaru. Mă doare foarte tare mâna la încheietură, unde s-a rupt. Mi-a dat pastile pentru durere, dar nu e suficient…

ADVERTISEMENT

Dacă veneam cu capul pe ciment, nu era bine. Mi s-a dus glezna în dreapta și am căzut ca un bolovan pe mână. M-a luat salvarea, m-a dus la Pantelimon. Nu mai spun ce dureri am avut, când mi-a tras mâna, să o pună la loc. M-am dus să mă recreez în Sicilia, dar nu mi-a priit de niciun fel. Uite ce am pățit la întoarcere. Și cu depresia mea…”, a mai declarat Sidonia Spătaru, soția regretatului artist Dan Spătaru, pentru FANATIK.

”Recuperarea este foarte grea”

Sidonia Spătaru, văduva lui Dan Spătaru, a povestit înainte, dar și după ce s-a operat de hernie de disc. Fosta balerină avea dureri cumplite la piciorul drept și spune că, la un moment dat, nu își mai simțea membrul inferior. Acum, soția regretatului interpret ar trebui să se opereze din nou la coloană, întrucât are dureri la piciorul stâng.

ADVERTISEMENT

”M-am operat la coloană în urmă cu un an de zile. Am făcut recuperare, am fost la Techirghiol. Recuperarea este foarte grea. Practic, nu-ți trece. Acum ar trebui iar să mă operez de hernie de disc. Trebuie să fiu foarte atentă când calc. Acum mă supără și piciorul stâng. Mă durea piciorul drept, până în vârful degetelor”, a declarat soția lui Dan Spătaru.