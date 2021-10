Soția lui Dani Oțil, supărată după ce a fost taxată dur: “Voi nu aveți treabă? Lumea a luat-o razna rău de tot!”

Soția lui Dani Oțil își tine fanii la curent cu tot ce face de când a devenit mămică. Blondina postează destul de des imagini cu fiul ei, Luca Tiago.

Ultimele filme i-au deranjat însă pe internauți. Au taxat-o imediat, iar modelul s-a supărat.

Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil au devenit pentru prima dată părinți în luna septembrie.

Fanii au taxat-o pe Gabriela Prisăcariu după ce au văzut ultimele filmulețe postate de blondină pe contul său de socializate.

Aceasta le-a arătat internauților articolele pe care le-a luat cu ea atunci când a plecat cu micuțul de acasă.

“Hai să vedem ce avem în poșetă. O chestie de pus când se schimbă bebe. Avem un biberon, un body, pampers, o muselină….Super”, a spus aceasta.

O mămică foarte grijulie care nu a uitat nimic. Doar că, internauții au observat imediat că acestea nu erau puse într-o geantă specială, ci aruncate în poșetă unde erau și alte obiecte, cum ar fi un portofel din care ieșeau câteva bancnote.

Cum au reacționat fanii când au văzut imaginile

Probabil că a fost taxată imediat pentru că a revenit cu alte filmulețe în care a avut și un mesaj pentru cei care au criticat-o.

“Vai cum am putut să pun body și pampers lângă bani. Așa ceva nu se faceee.

Copilul are o geantă a lui, doar că am plecat în grabă. Și am pus în paporniță tot ce s-a nimerit. Bine că sunteți voi perfecți. Mi se pare mie sau lumea a luat-o razna. Se găsește mereu cineva care să te corecteze. Voi nu aveți o treabă a voastră?

Mai nou, totul trebuie sa fie steril. Ați uitat când ne scăpa nouă suzeta pe jos? Ce făcea mama noastră? O lua o scutura, eventual o băga și în gură și gata era steril”, a spus Gabriela Prisăcariu.

Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu au devenit pentru prima dată părinți în luna septembrie. Atunci, modelul a adus pe lume un