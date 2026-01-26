Sport

Soția lui Daniel Pancu, surprinsă alături de o legendă a Rapidului, la FCSB – CFR Cluj

Andra, partenera antrenorului Daniel Pancu, a apărut alături de o legendă giuleșteană, la meciul dintre FCSB - CFR Cluj, scor 1-4. Despre cine este vorba, de fapt.
Alexa Serdan
26.01.2026 | 16:32
Daniel Pancu și Andra Teodorescu formează un cuplu de câțiva ani. Sursa foto: Instagram.com
FCSB și CFR Cluj s-au întâlnit duminică, 25 ianuarie 2026, în etapa cu numărul 23 din Superliga României. Partida disputată de la ora 20:00 a avut-o în centrul atenției pe soția lui Daniel Pancu. Femeia a fost surprinsă cu o legendă a fotbalului.

Partenera lui Daniel Pancu, alături de un jucător important, pe stadion

Daniel Pancu are o relație foarte frumoasă cu cea de-a doua soție, Andra. Aceasta este organizatoare de evenimente, meserie care îi aduce câștiguri foarte mari. În timpul liber îi este alături tehnicianului în vârstă de 48 de ani.

Frumoasa blondină este un sprijin uriaș pentru antrenorul care a anunțat că are numeroase oferte pentru jucătorii săi, după meciul cu FCSB, încheiat cu scorul de 1-4, în favoarea fotbaliștilor de la CFR Cluj.

În timpul partidei programate pe 25 ianuarie 2026 a fost prezentă pe stadion și soția managerului. Femeia a apărut împreună cu un fost jucător de renume, care în prezent are 50 de ani. Acesta antrenează echipa națională de fotbal a României sub 20.

Mai exact, este vorba de un fost fotbalist care a evoluat pentru mai multe formații importante. Printre cele cu care a semnat de-a lungul anilor se numără Rapid București, Ceahlăul și Spartak Moscova. Concret, este vorba de Adrian Iencsi.

Fostul jucător profesionist de fotbal a evoluat vreme de 8 sezoane la Rapid, în urmă cu mai bine de 15 ani. De asemenea, este selecționer al naționalei U20 a României. Așadar, partenera lui Daniel Pancu a asistat la meci împreună cu o legendă.

Cine este fostul sportivul fotografiat cu soția lui Daniel Pancu

CFR Cluj a învins FCSB, la finalul meciului Andrei Vochin venind cu o analiză la rece. Partida unde a fost prezent și Adrian Iencsi, alături de soția lui Daniel Pancu, a fost una pe care suporterii nu o vor uita prea curând.

Fostul sportiv de 50 de ani este renumit pentru faptul că a ajuns la Rapid în anul 1997 și a evoluat timp de 7 ani la gruparea alb-vișinie, unde a câștigat 6 trofee , inclusiv două titluri de campion.

În plus, a cucerit Supercupa Rusiei cu Spartak Moscova, în 2006. La naționala României are 30 de meciuri, jucate între anii 2000 – 2006. Totodată, fostul fotbalist a marcat în amicalul cu naționala Coastei de Fildeș, jucat pe 11 noiembrie 2005.

În altă ordine de idei, Adrian Iencsi a dezvăluit care este sportivul său favorit de la Rapid. Într-un interviu acordat la finalul anului 2025 a spus că preferatul său este mijlocașul norvegian, Tobias Christensen.

