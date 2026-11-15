Soția lui De Bruyne pune piciorul în prag: „Cu cât mai repede, cu atât mai bine”. Galerie foto

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Kevin De Bruyne traversează o perioadă complicată la Napoli, iar problemele de pe teren par să fie dublate de nemulțumirile din viața personală. Michele Lacroix, soția starului belgian, a vorbit deschis despre dificultățile întâmpinate de familie în Italia și a dezvăluit că amândoi își doresc să revină în Belgia. Mesajul său a fost cât se poate de clar: „Cu cât mai repede, cu atât mai bine”.

Soția lui Kevin De Bruyne nu mai suportă viața la Napoli! De ce vrea familia starului belgian să plece cât mai repede din Italia

Într-un interviu acordat revistei belgiene NINA, Michele Lacroix a dezvăluit că viața la nu este deloc ușoară pentru familia sa. Soția lui Kevin De Bruyne a explicat că fotbalistul duce o existență foarte retrasă în orașul italian, iar lipsa intimității îi afectează pe toți membrii ai familiei, inclusiv pe cei trei copii ai cuplului. „Desigur, ne gândim împreună la viitor. Și, din ce în ce mai des, ne spunem unul altuia: ‘Să mergem să locuim în Limburg (n.r – o provincie din regiunea Flandra din Belgia). Cu cât ajungem mai repede acolo, cu atât mai bine’”, a mărturisit Michele.

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Aceasta a comparat situația din Italia cu perioada petrecută la Manchester, unde familia se bucura de mult mai multă libertate. „Kevin duce o viață foarte restrânsă la Napoli. Nu este deloc plăcut pentru el. În plus, nu putem face nimic împreună, ca familie, în oraș. La Manchester era diferit. Acolo, oamenii ne vedeau atât de des, încât nu mai eram o atracție specială. Puteam ieși pe stradă fără să ne fotografieze nimeni”, a explicat soția fotbalistului.

Michele a transmis și un mesaj care arată cât de mult contează liniștea familiei în acest moment al carierei lui De Bruyne. „La un moment dat, fotbalul nu mai este prioritatea. Ai câștigat totul, ai făcut totul. De ce ai mai vrea să dai peste cap viața copiilor tăi?”, a adăugat aceasta. Destinația dorită de cei doi este provincia Limburg, din Belgia, regiunea natală a mijlocașului. Deși nu a fost anunțată o decizie oficială privind despărțirea de Napoli, declarațiile soției sale alimentează speculațiile despre o posibilă plecare.

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Kevin De Bruyne, dezamăgit de experiența de la Napoli! Problemele care l-ar putea împinge spre plecare

Kevin De Bruyne a ajuns la Napoli în vara anului 2025, după zece sezoane petrecute la , unde a câștigat numeroase trofee și a devenit unul dintre cei mai importanți mijlocași din lume. Adaptarea în Italia nu a fost însă una ușoară. În primul sezon, belgianul s-a confruntat cu probleme fizice și a avut divergențe cu fostul antrenor Antonio Conte, criticând inclusiv stilul de joc al echipei.

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Nici schimbarea de pe banca tehnică nu pare să fi rezolvat toate problemele. Sub comanda lui Massimiliano Allegri, De Bruyne a fost implicat în mai multe episoade tensionate cu coechipierii, iar înfrângerea cu FC Porto, scor 1-4, a adus în prim-plan un conflict cu Lorenzo Lucca. În acest context, presa italiană a speculat inclusiv asupra unei posibile despărțiri în perioada de mercato din iarnă. Deocamdată, însă, viitorul belgianului rămâne deschis.