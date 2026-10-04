Soția lui Denis Alibec, mesaj special înainte să devină mamă. Anca Surdu a emoționat pe toată lumea

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Anca Surdu, superba soție a lui Denis Alibec, a recurs la un mesaj special înainte să devină mamă pentr prima oară. A emoționat pe toată lumea cu vorbele pe care le-a ales. A precizat că a trecut prin mai multe transformări de când a rămas însărcinată.

Anca Surdu, postare emoționantă înainte de a naște

Partenera atacantului de la Farul Constanța, Anca Surdu, trece printr-o perioadă cu suișuri și coborâșuri. La scurtă vreme după ce a făcut nunta Anca Surdu a anunțat că . E vorba de cancer, drama făcând-o pe frumoasa blondină să recunoască că a făcut tot ce i-a stat în puteri pentru a-l ajuta.

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I-a distribuit povestea în spațiul online astfel încât oamenii să-i întindă o mână de ajutor. Dezvăluirea a venit după ce a fost . Ulterior, fosta gimnastă a clarificat lucrurile. Recent, a povestit că mai are o lună și va deveni mamă pentru prima oară. Va aduce pe lume o fetiță.

Momentan, nu a spus care este numele pe care-l va purta bebelușul, însă acesta începe cu litera „A”. În schimb, vedeta s-a pregătit intens pentru următoarea etapă din viața sa. A cumpărat toate cele necesare, de la haine până la scaunul special pentru mașină. Prin urmare, a realizat că emoțiile sunt din ce în ce mai mari.

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„Călătoria cu baby A în burtică se va termina curând… Am trecut prin atât de multe schimbări și stări în lunile astea. Am simțit de toate: emoție, teamă, fericire, nerăbdare, epuizare, recunoștință… a fost o perioadă care m-a schimbat mai mult decât aș fi crezut vreodată”, a scris soția lui Denis Alibec, pe Instagram.

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Anca Surdu: ”Simt deja că o să-mi fie dor de etapa asta”

„Mi-am văzut corpul schimbându-se zi după zi, am simțit-o crescând în mine, de la primele mișcări până la piciorușele care acum parcă nu mai au loc. Sincer, perioada asta de final mi se pare cea mai dificilă. Și, oricât de mult abia aștept să o cunosc simt deja că o să-mi fie dor de etapa asta.

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Pentru o vreme am fost toți trei, la propriu, unul”, a completat Anca Surdu, pe aceeași rețea de socializare, unde este urmărită de aproape 125.000 de persoane. Frumoasa blondină a ținut să mai adauge că nu a făcut un lucru pe care tot mai multe mămici aleg să-l imortalizeze în această perioadă a sarcinii.

Mai exact, fosta sportivă a anunțat că nu a făcut celebrele poze de maternitate în care femeile își expun cu mândrie burtica. Cel mai probabil programul încărcat al lui Denis Alibec nu i-a permis acest lucru. Cu toate acestea, a recurs la inteligența artificială. Ea i-a generat o fotografie spectaculoasă în care i se vede burtica de gravidă.

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Cu siguranță, după naștere va avea timp pentru o astfel de ședință foto. În aceeași notă, fotbalistul de la Farul Constanța a transmis că prima sa datorie de tată este să se asigure că fetele lui, soția și fiica, ajung în siguranță acasă. Jucătorul a primit numeroase comentarii, majoritatea considerând că se descurcă de minune în acest rol.