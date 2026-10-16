Soția lui Duckadam a răbufnit din cauza indemnizațiilor de merit pentru Steaua 86: „Este inadmisibil! Helmut a fost lăsat de izbeliște de Armată!”

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Alexandra Duckadam a avut un mesaj dur pentru autoritățile din România pentru că timp de 40 de ani eroii de la Sevilla nu au fost recompensați pentru performanța uluitoare de a câștiga Cupa Campionilor Europeni.

Alexandra Duckadam: „Pe Helmut a trebuit să-l susțină familia pentru a supraviețui!”

Săptămâna aceasta, , câştigătoare a Cupei Campionilor Europeni în 1986, dar și unor campioni continentali din handbal și volei a fost adoptat de Parlamentul României. Astfel, legea a ajuns în etapa finală, pe biroul președintelui Nicușor Dan pentru a fi promulgată.

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Pe listă, pentru a se bucura de indemnizația de 6.240 RON se află numai membri în viață ai legendarei echipe. Beneficiul nu se aplică urmașilor. Astfel, rudele de gradul 1 ale lui Lucian Bălan, Ilie Bărbulescu, Emeric Jenei sau Helmut Duckadam nu vor primi remunerația.

Soția portarului care a apărat 4 lovituri de departajare în 1986, în finala contra Barcelonei, este de părere că statul român trebuia să-i premieze pe cei care au scris istorie pentru fotbalul românesc de multă vreme. Mai mult, Alexandra Duckadam a dat exemplu fostului ei soț, care la 27 de ani, după ce s-a lăsat de fotbal din cauza unor probleme medicale, nu a primit vreun ajutor din partea Armatei.

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„Este inadmisibil că timp de 40 de ani nimeni nu s-a gândit să-i recompenseze financiar pe acești componenți ai unei echipe de fotbal care au reușit o performanță remarcabilă, să aducă în România Cupa Campionilor Europeni. Lucru la care nu că nu mai sperăm, nici măcar nu mai visăm la așa ceva. Așa suntem noi, ne mulțumim și la 40 de ani. Oamenii ăștia ar trebui să trăiască vreo 200 de ani ca să ajungă să se bucure de aceste beneficii, nu?

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La 40 de ani, când unii dintre ei nici nu mai sunt printre noi. Îi știm: Lucică Bălan, Bărbulescu, domnul Jenei, Helmut. E jenant, în situația în care au fost componenții unei echipe de fotbal a Armatei, a statului! Nu au reușit să găsească o modalitate să-i recompenseze sau să-i susțină! Iau doar cazul lui Helmut, la 27 de ani, după acea performanță incredibilă, a echipei și personală, de a apăra 4 penalty-uri, din cauza unor probleme de sănătate a trebuit să se lase de fotbal. Nu știa să facă nimic altceva. Sigur, a făcut cum se făcea atunci, o școală profesională. Dar la 27 de ani, să te apuci de altceva. A trebuit să-l susțină familia, să se orienteze astfel încât să supraviețuiască. A fost lăsat de izbeliște de Armată și de toată lumea. Și asta e dureros!

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Acum, după 40 de ani, măcar să fie pentru cei care mai sunt și care în continuare nu o duc roz. Unii s-au realizat în antrenorat, afaceri, dar sunt mulți care nu au fost atât de norocoși și inspirați să facă lucruri pentru a putea trăi fără griji. Dar asta nu are vreo relevanță, statul român trebuia să-și facă datoria față de ei”, a declarat Alexandra Duckadam, în exclusivitate pentru FANATIK.

Helmut Duckadam avea pensie de la Ministerul de Interne, nu de la MApN

Alexandra Duckadam a mărturisit că „Eroul de la Sevilla” a primit o indemnizație infimă de la Ministerul Culturii, în urma unui proces riguros, unde a trebuit să aștepte ca cineva să treacă în neființa pentru a se încadra pe o listă cu doar 500 de locuri. Pe lângă această remunerație, Helmut Duckadam avea o pensie de 1.800 RON de la Ministerul de Interne, primită pentru anii în care a lucrat ca polițist de frontieră, nu de la MApN.

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„Helmut a primit o indemnizație de merit de la Ministerul Culturii, dacă nu mă înșel, unde este o listă de 500 de oameni. Următorul intră în urma decesului altcuiva. Pentru a fi pe listă trebuia să îndeplinești anumite condiții. Helmut a avut dosarele mai multor colegi, dar, din păcate, nu toți s-au calificat pentru acea indemnizație. Era o sumă infimă, despre ce vorbim?

El a fost angajat în cadrul Ministerului de Interne ca polițist de frontieră și a primit pensie de acolo (n.r. 1.800 de lei), după ce ani de zile a primit pensie de invaliditate, pe caz de boală, din cauza problemelor pe care el le avea. Când a atins limita de vârstă, și aia cu penalizare, a primit pensie de la Ministerul de Interne”, a mai spus Alexandra Duckadam.

Alexandra Duckadam: „Am fost cu fiica mea singure la Sevilla, pentru sufletul nostru și al lui Helmut”

Pe 7 mai 2026, la , soția lui Duckadam și fiica acestuia au fost prezente pe „Ramon Sanchez Pizjuan” pentru a-l comemora pe Helmut. S-au deplasat pe cont propriu, fără ca FCSB și Clubul Sportiv al Armatei, ambele entități care și-l însușesc pe Duckadam ca legendă, să aibă vreo implicare.

„Nu vreau să creez o polemică. Mai mult sau mai puțin, din ambele părți am primit susținere morală (n.r. de la FCSB și Clubul Sportiv al Armatei Steaua). La 40 de ani de Sevilla nu am simțit nevoia să ne ducă cineva acolo, a fost alegerea noastră, inițiativa noastră, am făcut-o pe cont propriu. Chiar nu simțeam să avem nevoie de cineva. A fost pentru noi, pentru sufletul nostru și pentru sufletul lui Helmut”, a precizat Alexandra Duckadam.

Cupa Duckadam, proiectul de suflet al soției sale

Alexandra Duckadam a mărturisit că face eforturi constante pentru a-i menține memoria vie legendarului portar. Unul dintre acestea o reprezintă Cupa Duckadam, un turneu de fotbal pentru copii și juniori care în 2027 se pregătește de a treia ediție. Pe lângă asta, se ocupă și de brandul de echipament sportiv Helmut Duckadam 86.

„Încerc să-i țin vie memoria, să-l păstrez în memoria colectivă. Organizez acest turneu pentru copii. Helmut era foarte iubit de către copii, chiar și de copiii ai căror părinți nu erau născuți în 1986, toți știu de Duckadam. Helmut îndrăgea foarte mult copiii, de aceea am ales să fac un turneu pentru copii. Sigur, linia de articole sportive Helmut Duckadam 86 merge mai departe. E o linie pe care am creat-o în timpul vieții împreună, cu mănuși de fotbal, echipamente, mingi. Îmi doresc să mai creez proiecte în amintirea lui, să-i cinstesc numele”.