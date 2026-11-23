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Ancheta în cazul decesului dublului câștigător al Ghetei de Aur a Europei, Dudu Georgescu, este în continuă desfășurare. Polițiștii din Toronto o suspectează pe soția fostului fotbalist, Marina. Femeia, de profesie asistentă medicală, a fost reținută timp de 3 zile de oamenii legii.

Dudu Georgescu: crimă sau sinucidere? Soția, primul suspect

Cântărețul de muzică populară Gheorghe Turda (78 ani) a făcut declarații șocante despre Dudu Georgescu. Fostul dublu câștigător al Ghetei de Aur, care a încetat din viață la vârsta de 76 de ani, în Canada, ar fi avut parte de o moarte violentă. Artistul a povestit că fostul sportiv fusese părăsit de partenera de viață, Marina.

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În plus, . Declarația lui este întărită și de cele scoase la iveală de o apropiată a cuplului. Cu toate acestea, oamenii legii au reținut-o timp de 3 zile pe . A fost eliberată și apoi a dispărut.

Această afirmație a fost punctată de Irina Șandor, soția lui Șandor Gavrilă. Fostul naist al ansamblului „Ciocârlia” al Ministerului de Interne este cel care i-a pus la dispoziție apartamentul în care stătea cu chirie fostul mare atacant al lui Dinamo. Clădirea în care se află imobilul a fost administrată ani la rând de acesta.

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„Eu am auzit și vă pot împărtăși faptul că întâi a venit Salvarea. L-a găsit mort, a mai venit o Salvare, care a verificat cele prezentate de primul echipaj. Apoi, s-a dat telefon la Poliție, care a constatat, apoi a venit morga. Marina a fost ridicată ca prim suspect de către Poliție. A fost ținută 3 zile la Poliție, apoi i-au dat drumul, probabil sub cauțiune, probabil trebuie să fie disponibilă Poliției 24 de ore. Un cuțit a fost găsit în corpul lui, așa am auzit și noi. A spus că se va muta în altă parte la altcineva din clădire, dar bineînțeles că nu e acolo. Nu a fost găsită, nu se știe unde e, ce a făcut”, a declarat Irina Șandor, pentru .

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Unde se află, de fapt, soția lui Dudu Georgescu

„Eu o cunosc pe Marina, am fost cea care le-a dat apartamentul, erau sub managementul meu. Managementul închiriază apartamente, asta am făcut eu. M-au solicitat pe mine când au venit în Canada să le găsesc un apartament. Le-am dat un apartament într-unul dintre acele blocuri. Au locuit acolo cu o chirie cât am putut eu să le-o dau de mică, fiindcă nu aveau job. El a fost un singuratic, un om care greu se acomoda cu prietenii. A muncit, a făcut tot felul de munci josnice… Când a venit Poliția au găsit un cuțit în burta lui, au găsit sânge peste tot, în baie. Dar Salvarea a fost mai vigilentă, iar Poliția a venit mai repede. Casa este sub supravegherea Poliției, așa cum v-am zis. Nu poate să intre nimeni, este un polițist în fața ușii care păzește 24 de ore.

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Marina este fugită. Unde? Nu știu! Nu știu dacă a fost eliberată pe cauțiune sau i-au dat drumul fără dovezi… Doar Poliția poate spune. Decizia nu poate veni fără realizarea autopsiei, fără decizia medicului legist în privința cauzei morții lui”, a completat soția lui Șandor Gavrilă.

”Dudu era foarte tulburat din cauza stresului”

„Situația este foarte critică. Poliția investighează și a anunțat că este vorba de crimă sau de sinucidere. Apartamentul unde el a locuit cu soția este 24 de ore sub supravegherea Poliției. Nu știu unde a dispărut Marina (n.r. soția lui Dudu Georgescu). Nu știu dacă divorțaseră, a fost o familie care nu avea prieteni foarte mulți.

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Dudu era foarte tulburat din cauza stresului și a situației sale financiare. A suferit, de-a lungul anilor, din cauza întâmplărilor, din cauza job-urilor pe care le-a avut aici. Românii de aici au încercat să-l ajute, dar el s-a distanțat de toată lumea. Din ce am înțeles, povestea a început după ce el a căzut din pat. E un vecin pe care Marina l-a solicitat să vină în momentul în care Dudu a căzut.

A căzut din pat, Marina a dat telefon unui român mai apropiat de Dudu, i-a spus să vină să-l ajute că nu poate să-l ridice. Persoana aceea ne-a comunicat că a văzut ceva suspicios la el și a rugat-o pe Marina să dea telefon la Salvare. Situația a fost mai critică, dar nu știm tot în detaliu. Am înțeles că Marina a sunat Salvarea. Salvarea a venit, a constatat ce a constatat și s-a considerat că e nevoie de sosirea altei Salvări. Am înțeles că au venit deja prea târziu, fiind deja mort”, a mai spus Irina Șandor.