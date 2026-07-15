Soția lui Fabian Ruiz, ipostază inedită la partida dintre Spania și Franța de la Cupa Mondială. A atras toate privirile asupra sa

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La partida dintre Spania și Franța de la Cupa Mondială, terminată în favoarea spaniolilor, Fabian Ruiz a avut parte de o mare susținere. Frumoasa șatenă cu care este însurat din vara lui 2025 nu a lipsit din tribune. Iată cum a apărut tânăra.

Partenera lui Fabian Ruiz, în centrul atenției pe stadion

Fabian Ruiz (30 ani) și Rodrigo Hernandez (30 ani) au jucat extraordinar de bine în Spania – Franța de la Campionatul Mondial 2026. Acest lucru a fost observat de Kylian Mbappe, care a explicat . Ei urmează să joace cu formația care învinge în semifinala dintre Anglia și Argentina.

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După victoria care i-a dus în finala ce se va desfășura în New York au apărut numeroase reacții. Partenerele fotbaliștilor au venit cu urări și felicitări, una dintre cele care a ieșit în evidență fiind Rosa Pereira. Soția mijlocașului celor de la Paris Saint-Germain a strălucit în tribune, cu toate că nu a avut o ținută specială.

Îmbrăcată cu un tricou alb cu dungi maro și în blugi lungi deschiși la culoare, frumoasa șatenă a știut cum să fie în lumina reflectoarelor. A reușit să atragă toate privirile asupra sa datorită sarcinii care se observă destul de bine. Și-a lăsat la vedere burtica de femeie însărcinată, bucuria citindu-se pe chipul său zâmbitor.

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O poză din mediul online o surprinde în timp ce își ține o mână pe gâtul partenerului de viață. La rândul său Fabian Ruiz poartă echipamentul complet de antrenament al echipei naționale din Spania. Fotbalistul își ține brațele în jurul taliei soției sale, lipindu-și fruntea de a ei. Pare extrem de mândru că Rosa Pereira îl va face tată în curând.

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Fabian Ruiz, tată pentru prima oară

Tânăra, care este de profesie psiholog, și spaniolul vor fi părinți pentru prima oară. Cei doi vor avea un băiat. Vestea a fost făcută publică de Fabian Ruiz și partenera sa prin intermediul unui clip special. În cadrul acestuia câinii lor apar purtând baloane de culoare albastră. Jucătorul și Rosa Pereira sunt încântați și nu-și mai încap în piele de fericire.

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Conform informațiilor făcute publice în social media, băiatul va primi un nume special. Se va numi Bertin, șatena precizând că a avut mari emoții în semifinala Cupei Mondiale 2026. „Burtica asta mică trăiește o mulțime de emoții”, a notat soția lui Fabian Ruiz, pe Instagram, direct de pe un stadion din Los Angeles, California.

„Acum o lună trăiam un vis pentru a doua oară. Tot efortul tău a meritat, dragostea mea. Bertin și cu mine suntem atât de mândri de tine”, a transmis șatena la începutul lunii iulie, după ce echipa lui Fabian Ruiz, , a câștigat finala Champions League 2026.