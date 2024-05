Soția lui Florian Coldea, implicată într-un dosar cu terenuri moștenite. Ce a decis Dorina Coldea în privința unor titluri de proprietate

Omul de afaceri Cătălin Hideg i-a denunțat pe fostul prim-adjunct al SRI, Florian Coldea, fostul şef al Direcţiei juridice a SRI, generalul Dumitru Dumbravă, avocatul Doru Trăilă şi omul de afaceri Dan Tocaci, iar aceștia au fost audiați joia trecută la DNA. Hideg susține că i s-a cerut de către Dumbravă să plătească avocatului Doru Trăilă un onorariu de 700.000 de euro, pentru a obţine o condamnare cu suspendare în instanţă.

Obiectul dosarului în care apare Dorina Coldea este “fond funciar”

Procurorii au arătat că, în perioada martie 2023 – aprilie 2024, trei dintre inculpaţi (cei doi oameni de afaceri şi avocatul din cadrul Baroului Bucureşti) ar fi pretins de la un Hideg suma de 700.000 euro plus TVA, în schimbul căreia ar fi lăsat să se creadă că ar avea influenţă asupra unor magistraţi din cadrul unor instanţe de judecată şi că i-ar putea determina pe aceştia să pronunţe hotărâri favorabile lui Hideg . Florian Coldea, aflat ca și ceilalți sub control judiciar, a declarat că are încredere în justiție.

Și soția lui Coldea, Dorina Coldea, a fost implicată recent într-un dosar. Partenera de viață a lui Florian Coldea este comandantul centrului de Psihologie al SRI (structura care acordă avizele psihologice ofițerilor de informații), cadru universitar la Academia Națională de Informații și cadru didactic asociat la Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice a SNSPA. Dorina Coldea lucrează în SRI din 2006.

Numele Dorinei Coldea apare ca reclamant într-un dosar înregistrat pe 17 iunie 2022 la Judecătoria Zalău, orașul ei natal. Obiectul acestuia este „fond funciar”, iar reclamanți mai sunt cinci persoane, unele dintre ele rude cu Dorina Coldea. Pârâți sunt alte trei persoane, precum și Comisia Locală de Fond Funciar Zalău și Comisia Județeană de Fond Funciar Sălaj, conform datelor consultate de FANATIK pe portalul instanțelor de judecată.

Miza dosarului o reprezintă niște titluri de proprietate emise pentru o suprafață de teren de 1.934 metri pătrați, din totalul de 13.900 mp, teren extravilan, precum şi în ceea ce priveşte suprafaţa de 212 mp din totalul de 7200 mp, teren extravilan, deoarece se suprapune cu suprafaţa de teren aferentă unui titlu de proprietate emis anterior în favoarea autorului reclamanţilor, fiind în sfera unei duble reconstituiri.

Dorina Coldea deține 1/12 dintr-un teren de 12.000 metri pătrați

Dorina Coldea și celelalte cinci persoane au cerut ca instanța să constate nulitatea absolută a acestor titluri de proprietate și a certificatelor de moștenitor, dar să se pronunțe și asupra altui teren, de 12.000 metri pătrați, din care soția lui Florian Coldea deține 1/12. Reclamanții au mai cerut rectificarea cărților funciare. Soția lui Coldea și ceilalți reclamanți au mai cerut ca instanța să dispună obligarea pârâtului de rândul 1 să lase în deplină proprietate şi liniştită posesie, în favoarea reclamanţilor, suprafeţele de 1934 mp, respectiv 212 mp, care sunt, în prezent, ocupate de acesta.

De asemenea, au mai cerut ca instanța să dispună stabilirea liniei de hotar, prin semne exterioare, vizibile, între proprietatea reclamanţilor şi proprietăţile pârâtului de rândul 1, să dispună repoziționarea în planul cadastral digital a terenurilor întabulate de pârâtul de rândul 1, prin rotaţie, translaţie sau modificarea geometriei acestora, în vederea respectării coordonatelor reale (vechi, de pe topografic) ale imobilelor şi a amplasamentului terenului deţinut de reclamanţi, astfel încât să fie eliminate suprapunerile din baza de date grafice a OCPI.

Dorina Coldea și rudele sale au mai solicitat să se dispună repoziţionarea în planul cadastral digital a terenului deţinut de pârâtul de rândul 2, prin rotaţie, translaţie sau modificarea geometriei acestuia, astfel încât să fie eliminată suprapunerea de 188 mp dintre acest teren şi suprafaţa deţinuta de reclamanţi în baza de date grafice a OCPI. În ceea ce privește suprafața de 12.000 mp, instanța a constatat că cota de 1/3 a revenit reclamanților, ceea ce înseamnă că Dorina Coldea deține 1/12 din această suprafață.

Soția lui Florian Coldea s-a înțeles cu cei pe care i-a dat în judecată

Referitor la capătul de cerere privind revendicarea în speţă, instanța a constatat că dreptul de proprietate privată al reclamanţilor asupra terenului de 12.000 mp este afectat de o suprapunerea reală (efectivă în teren) asupra unei suprafeţe de aproximativ 2146 mp (212 mp şi 1934 mp), suprapunere care se poate datora existenţei mai multor acte juridice şi/sau indicarea greşită a limitelor de proprietate de către pârâtul de rândul 1, se arată în dosarul consultat de FANATIK.

Reclamanţii au arătat faptul că au dobândit cu bună-credinţă suprafaţa de 12000 mp, prin certificate de moştenitor succesive, iar în prezent suprafaţa terenului este diminuată prin ocuparea culpabilă de către pârâtul de rândul 1 a unei suprafeţe de 2146 mp, astfel că se impune restabilirea situaţiei anterioare. În ceea ce priveşte repoziţionarea imobilelor pârâtului de rândul 1, în considerarea faptului că suprafaţa reclamanţilor de 12.000 mp urmează a fi înscrisă pe coordonate cadastrale, în fişa electronică, , pentru a se respecta amplasamentul iniţial al terenului de pe topografic/cadastral, se impune efectuarea unor operaţiuni de repoziţionare a imobilelor pârâtului de rândul 1, astfel încât să fie eliminate şi suprapunerile din planul cadastral digital.

La termenul de judecată din 17.02.2023, părțile au depus extrase de carte funciară diminuate ca suprafață, cu granița clar stabilită, solicitând respingerea ca rămasă fără obiect a acțiunii, având în vedere că s-au înțeles. Pe 22 martie 2023, Judecătoria Zalău, având în vedere manifestarea de voință a părților, în temeiul principiului disponibilității, a respins, ca rămasă fără obiect, acțiunea civilă formulată în cauză de Dorina Coldea și ceilalți cinci reclamanți.