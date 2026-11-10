Soția lui Florinel Coman a revenit în România. Ce iubește cel mai mult la bucătăria românească. Galerie foto

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Ioana, soția lui Florinel Coman, profită din plin de timpul petrecut în România. Tânăra le-a spus celor care o urmăresc în mediul virtual ce iubește cel mai mult la bucătăria românească. E un preparat culinar savuros și care se poate face în orice sezon.

Partenera lui Florinel Coman, îndrăgostită de un preparat românesc

Gigi Becali (68 ani) a dezvăluit că l-a contactat pe Florinel Coman (28 ani), în timp ce se afla în cantonamentul naționalei. Latifundiarul din Pipera a transmis că , deși are contract cu o formație din Qatar până în vară. Fotbalistul , unde a început să joace mai des în ultima perioadă.

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Cunoscutul atacant i-a dat deja răspunsul patronului, subliniind că momentan are contract și nu este dispus să plece. Cu toate acestea, nu exclude posibilitatea să ia în calcul această variantă dacă nu va avea altă opțiune în vara lui 2027. Între timp, partenera lui de viață a dat de înțeles că abia așteaptă să se întâmple acest lucru.

Frumoasa brunetă simte enorm dorul de România. Ioana a transmis în urmă cu ceva vreme că traiul din țara noastră este pe placul său și dorul este imens atunci când este în străinătate. Aflată pe meleagurile românești a decis să vorbească mai mult despre locurile pe care le adoră. În plus, a spun care este preparatul său culinar preferat.

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Vedeta, care este o prezență discretă în social media, a postat o imagine sugestivă în acest sens. Soția lui Florinel Coman a spus că iubește ciorba cu găluște care se face simplu și nu are nici multe ingrediente. Mâncarea este ideală în sezonul rece, dar și atunci când simți că te ia răceala și ai nevoie de un stimulent. „Pentru mine nu există mâncare mai gustoasă decât supa de găluște”, a scris șatena, pe rețelele de socializare, unde are o comunitate mare de fani. Spre exemplu, pe contul de Instagram este urmărită de peste 55.000 de persoane. Mai mult decât atât, tânăra este foarte activă pe TikTok, unde postează frecvent rețete savuroase și sănătoase.

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Ioana Timofeciuc, în formă maximă

Superba soție a lui Florinel Coman are o siluetă de invidiat pe care o menține cu ajutorul unui stil de viață echilibrat. Ioana Timofeciuc recurge la mișcare de fiecare dată când are ocazia. Merge la sală de foarte mulți ani. Atunci când se află în Qatar practică pilates sau alte activități blânde cu organismul. În plus, este atentă la ceea ce pune în farfurie. Acesta este motivul pentru care consumă numai carne de calitate superioară, de la animale crescute cu iarbă, în aer liber. Vedeta se hidratează foarte bine și își îngrijește tenul zilnic cu ajutorul castraveților. Mai mult, iubește smoothie-uri din diferite combinații de fructe și legume.

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Totodată, tânăra preferă să citească și să se documenteze corect, informațiile complete fiind importante pentru ea. În aceeași notă, șatena recurge la remedii naturale și apelează la integrare emoțională. Partenera lui Florinel Coman nu consumă dulciuri din comerț, având mereu un desert pregătit în propria casă.