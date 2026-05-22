Soția lui Gabi Tamaș a ajuns pe mâinile esteticienilor. Operația cu care se mândrește Ioana Tamaș

ADVERTISEMENT

Ioana, soția lui Gabi Tamaș, este o tânără discretă care nu dorește să epateze. E o prezență diafană și rafinată pe rețelele de socializare, acolo unde a mărturisit că a ajuns pe mâinile esteticienilor. Iată care este operația cu care se mândrește.

Ioana Tamaș, intervenție estetică cu bun gust

E atentă la siluetă și are o afacere care o ajută să fie în formă maximă. , partenera lui Gabi Tamaș (42 ani) putându-se considera o femeie independentă din punct de vedere material. Ioana Tamaș (37 ani) se declara până de curând o persoană naturală, dar iată că lucrurile s-au schimbat.

ADVERTISEMENT

A ajuns pe mâinile unui medic estetician din orașul natal în urmă cu mai bine de o lună. Intervenția s-a desfășurat la început de aprilie, în perioada în care fostul internațional român era la filmările pentru Survivor România de la Antena 1. Vedeta a ținut totul secret și abia acum a dezvăluit ce operație și-a făcut.

Frumoasa șatenă a decis să recurgă la o îmbunătățire la nivelul bustului. Aceasta nu a exagerat, optând pentru un implant mamar care nu iese prea mult în evidență. Cu toate acestea, schimbarea nu trece neobservată, mai ales pentru tânăra care este mândră de rezultatul final. Cu siguranță, e încântată de alegerea făcută.

ADVERTISEMENT

„La o lună după intervenție, schimbarea nu stă doar în oglindă. Stă în felul în care te porți. În liniștea cu care te privești. Rezultate naturale, gândite pentru tine, nu pentru tendințe”, este mesajul lăsat pe contul de Instagram de medicul care i-a pus silicoane soției lui Gabi Tamaș.

ADVERTISEMENT

În acest context Ioana Tamaș a postat o imagine cu transformarea de la nivelul bustului. Șatena apare într-o bustieră neagră de sport peste care a adăugat o cămașă cu dungi. În secțiunea de comentarii aceasta a lăsat două emoticoane cu aplauze și altul cu o inimă roșie. Prin urmare, este fericită că a făcut acest pas uriaș.

ADVERTISEMENT

”Îți mulțumim pentru alegerea făcută”

„Uneori, dincolo de rezultatul medical, rămâne sentimentul frumos că ai fost ales cu încredere într-un moment important din viața cuiva. Îți mulțumim, Ioana Tamaș, pentru alegerea făcută și pentru felul cald în care ai revenit astăzi, la controlul de o săptămână de la implantul mamar, împărtășind cu noi emoția începutului acestui nou capitol.

Pentru echipa noastră, fiecare intervenție înseamnă înainte de toate responsabilitate, atenție și respect față de povestea fiecărei paciente”, a mai notat esteticianul care a operat-o pe soția lui Gabi Tamaș, pe social media. În urmă cu trei ani frumoasa vedetă a dezvăluit că și-a topit acidul hialuronic din buze, subliniind că nu îi este teamă de schimbări.

ADVERTISEMENT

A declarat că atunci când va simți nevoia să ajungă pe mâinile esteticienilor nu va ezita. Ioana Tamaș a mai transmis că sportul este o activitate importantă în viața sa, înainte de nuntă descoperind mersul la sala de antrenament. Atunci s-a ambiționat să intre în rochia de mireasă pe care deja o comandase.

Ulterior, a prins gustul, mai ales că este o persoană activă. Ioana Tamaș a practicat ani la rând ski, având chiar și în acest domeniu. Pe rețelele de socializare postează adesea imagini de pe pârtie, semn că se bucură din plin de temperaturilor scăzute.