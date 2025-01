Soția lui Helmut Duckadam, mesaj tulburător înainte de FCSB – Manchester United! ”Eroul de la Sevilla” va fi omagiat pe Arena Națională

Suporterii campioanei României pregătesc la partida FCSB – Manchester United o scenografie în memoria lui Helmut Duckadam, așa cum , pe canalul de youtube Templul Sportului, iar soția legendarului portar așteaptă cu nerăbdare momentul.

Ce a transmis soția lui Helmut Duckadam înainte de FCSB – Manchester United

La nici 2 luni după ce și-a pierdut soțul, Alexandra va fi prezentă pe Arena Națională la ultimul joc al roș-albaștrilor din grupa de Europa League, pentru a vedea pe viu scenografia pregătită în memoria lui Helmut Duckadam.

ADVERTISEMENT

”E prima oară când merg într-o galerie, doar că emoția va fi una foarte puternică, pentru că știu că toți suporterii vor face ceva special în memoria lui Helmut. Le doresc băieților mult succes în acest meci cu Manchester United”, a declarat Alexandra Duckadam, pentru .

Întrebată dacă și-a dori ca peluza galeriei FCSB să poarte numele legendarului portar, așa cum se întâmplă la rivalii de la Dinamo care și-au denumit peluza după regretatul Cătălin Hîldan, Alexandra s-a arătat încântată de idee.

ADVERTISEMENT

”Nu știu ce se vă spun. Cei din galerie decid, dar ar fi un lucru frumos care ar putea fi făcut în memoria lui Helmut”, a mai spus văduva lui Duckadam, înaintea marelui duel cu Manchester United.

Alexandra Duckadam a ales să stea în mijlocul suporterilor în peluză

În cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, jurnalistul Gabi Safta a anunțat că Alexandra Duckadam de a fi prezentă pe stadion la meciul cu Manchester United. Ea va vedea jocul din Peluza Nor, alături de Julianne, fetița cea mai mică a legendarului portar.

ADVERTISEMENT

”Familia lui Helmut Duckadam a confirmat. Soția Alexandra împreună cu fetița vor fi în peluză la invitația lui Gheorghe Mustață. Vor fi cei din familia lui Duckadam la meci în peluză”, a afirmat Safta.

Gheorghe Mustață a anunțat ulterior că suporterii din Peluza Nord au pregătit un moment special în memoria lui Helmut Duckadam. El a dezvăluit că voia să îi ofere văduvei eroului de la Sevilla bilete la Tribuna 1, însă ea a fost cea care a insistat să fie alături de fani în peluză.

ADVERTISEMENT

”Am vorbit cu doamna Alexandra. Am invitat-o, de fapt, și am rugat-o dacă poate să ia parte la acest spectacol. Am vrut să îi cumpăr bilete la Tribuna 1. A spus că nu! Ea vrea în galerie la noi, să stea împreună cu noi și m-a bucurat foarte mult lucru acesta.

M-am bucurat că și-a dorit să stea exact lângă noi, lângă suporteri. Vom avea o coregrafie specială pentru Helmut Duckadam. E cu noi acolo din ceruri”, a precizat liderul suporterilor roș-albaștri.