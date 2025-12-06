Soția lui Helmuth Duckadam, prezentă la FCSB -Dinamo, la un an de la dispariția fostului mare portar român. Foto

ADVERTISEMENT

Sâmbătă seara, pe Arena Națională, se joacă derbyul dintre FCSB și Dinamo, iar Alexandra, soția regretatului Helmuth Duckadam, nu a ratat duelul de foc. A trecut un an de zile de când fostul mare portar român s-a stins din viață.

Un an de la dispariția marelui Helmuth Duckadam

Fostul portar al Stelei a fost chinuit de boală, iar corpul său, în cele din urmă, a cedat, deși medicii au făcut toate eforturile pentru a-i salva viața.

ADVERTISEMENT

Helmuth Duckadam este considerat unul dintre cei mai mari portari români din istorie. A fost goalkeeperul care, în 1986, a apărat toate cele patru lovituri de la 11 metri executate de jucătorii Barcelonei în finala Cupei Campionilor Europeni, la Sevilla.

Soția lui Duckadam, prezentă pe Național Arena la FCSB – Dinamo

a ales să fie prezentă la derbyul etapei din Superliga României. Soția fostului mare portar român a fost surprinsă de reporterii FANATIK în loje. Adesea, aceasta e văzută în tribune la meciurile campioanei României.

ADVERTISEMENT

Și în peluza roș-albaștrilor, fanii au afișat un steag cu chipul regretatului Helmuth Duckadam. De altfel, după moartea fostului portar, aproape meci de meci suporterii celor de la FCSB l-au omagiat pe goalkeeperul care s-a stins din viață la doar 65 de ani.

ADVERTISEMENT

Echipele de start la derby-ul FCSB – Dinamo

FCSB: Târnovanu – V. Crețu, Ngezana, Graovac, Radunovic – Șut, Lixandru – Cisotti, Olaru, Toma – Fl. Tănase. Rezerve: Udrea, Zima – Dăncuș, Edjouma, Pantea, Oct. Popescu, Stoian, Thiam. Antrenor: Elias Charalambous.

Dinamo: Epassy – Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț – Gnahore, Mărginean, Cîrjan – Armstrong, Soro, Caragea. Rezerve: Roșca, Din Licaciu – Tabuncic, Milanov, Perica, Mazilu, Cr. Mihai, Soare, Kyriakou, Toader, Bărbulescu, Al. Pop. Antrenor: Zeljko Kopic.