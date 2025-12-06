Sport

Soția lui Helmuth Duckadam, prezentă la FCSB -Dinamo, la un an de la dispariția fostului mare portar român. Foto

Cum a fost surprinsă Alexandra, soția fostului portar de la Steaua, Helmuth Duckadam, la derby-ul din Superliga României FCSB - Dinamo. A trecut un an de la decesul fotbalsitului.
Alex Bodnariu, Bogdan Ciutacu
06.12.2025 | 21:16
Sotia lui Helmuth Duckadam prezenta la FCSB Dinamo la un an de la disparitia fostului mare portar roman Foto
Cum a fost surprinsă soția lui Helmuth Duckadam la meciul dintre FCSB și DInamo
Sâmbătă seara, pe Arena Națională, se joacă derbyul dintre FCSB și Dinamo, iar Alexandra, soția regretatului Helmuth Duckadam, nu a ratat duelul de foc. A trecut un an de zile de când fostul mare portar român s-a stins din viață.

Un an de la dispariția marelui Helmuth Duckadam

În urmă cu un an, pe 2 decembrie, Helmuth Duckadam a decedat. Fostul portar al Stelei a fost chinuit de boală, iar corpul său, în cele din urmă, a cedat, deși medicii au făcut toate eforturile pentru a-i salva viața.

Helmuth Duckadam este considerat unul dintre cei mai mari portari români din istorie. A fost goalkeeperul care, în 1986, a apărat toate cele patru lovituri de la 11 metri executate de jucătorii Barcelonei în finala Cupei Campionilor Europeni, la Sevilla.

Soția lui Duckadam, prezentă pe Național Arena la FCSB – Dinamo

Alexandra Duckadam a ales să fie prezentă la derbyul etapei din Superliga României. Soția fostului mare portar român a fost surprinsă de reporterii FANATIK în loje. Adesea, aceasta e văzută în tribune la meciurile campioanei României.

Alexandra, soția lui Helmuth Duckadam, la FCSB - Dinamo
Alexandra, soția lui Helmuth Duckadam, la FCSB – Dinamo

Și în peluza roș-albaștrilor, fanii au afișat un steag cu chipul regretatului Helmuth Duckadam. De altfel, după moartea fostului portar, aproape meci de meci suporterii celor de la FCSB l-au omagiat pe goalkeeperul care s-a stins din viață la doar 65 de ani.

Echipele de start la derby-ul FCSB – Dinamo

FCSB: Târnovanu – V. Crețu, Ngezana, Graovac, Radunovic – Șut, Lixandru – Cisotti, Olaru, Toma – Fl. Tănase. Rezerve: Udrea, Zima – Dăncuș, Edjouma, Pantea, Oct. Popescu, Stoian, Thiam. Antrenor: Elias Charalambous.

Dinamo: Epassy – Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț – Gnahore, Mărginean, Cîrjan – Armstrong, Soro, Caragea. Rezerve: Roșca, Din Licaciu – Tabuncic, Milanov, Perica, Mazilu, Cr. Mihai, Soare, Kyriakou, Toader, Bărbulescu, Al. Pop. Antrenor: Zeljko Kopic.

