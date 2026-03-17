Soția lui Ilan Laufer, primele declarații după ce fostul ministru și copiii acestuia au fost victimele unui accident în București: „Se întâmplă și nenorociri”

Fostul ministru Ilan Laufer a fost implicat, marți dimineață, într-un accident rutier petrecut în București, în timp ce se deplasa pe o trotinetă alături de gemenii săi, în vârstă de 5 ani. Incidentul s-a produs chiar pe trecerea de pietoni, acolo unde o mașină condusă de o femeie nu ar fi acordat prioritate și i-a lovit.

Ilan Laufer, accidentat pe trecerea de pietoni: se afla cu copiii

Impactul a fost suficient de puternic încât cei doi copii au fost proiectați pe carosabil, iar fostul ministru s-a lovit la cap. Din fericire, micuții au scăpat fără răni, iar Ilan Laufer a suferit doar leziuni ușoare, fiind văzut ulterior cu un bandaj la nivelul capului.

La fața locului au intervenit rapid două echipaje SMURD, care le-au acordat îngrijiri medicale. Politicianul și copiii cu care se afla în oraș nu au pățit nimic, fiind evaluat succint imediat după accident. De altfel, micuții au ajuns cu bine acasă și sunt teferi, după cum ne-a relatat Alina, nevasta fostului ministru în cabinetul Tudose.

Soția fostului ministru ne-a dat toate detaliile

FANATIK a obținut declarații exclusive de la soția fostului ministru, Alina Laufer, care a explicat că, în ciuda momentelor de panică, totul s-a încheiat cu bine. „Acum totul este ok. Copiii sunt bine, slavă Domnului. A fost mai mult o sperietură. Illan e bine. S-a întâmplat. Se mai întâmplă și nenorociri de genul acesta. Cineva era la volan și nu a oprit la trecerea de pietoni. Nu a fost un incident major.

Nu s-a dus nimeni la spital și nici la poliție. A venit acolo la fața locului. Eu nu am fost acolo. Mi-a adus Illan copiii acasă și a plecat că avea foarte multă treabă. Nu știu mai multe detalii”, a mărturisit Alina Laufer, soția fostului ministru pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat în Guvernul Tudose.

Brigada Rutieră, la fața locului

a oferit primele informații imediat după producerea accidentului din care reiese, așa cum explică și soția lui Ilan Laufer, că omul de afaceri și copiii acestuia sunt în afara oricărui pericol. Nu a fost nevoie, așadar, de transport la spital în urma incidentului care a avut loc în dimineața zilei de 17 martie în buricul .

„La data de 17 martie a.c., în jurul orei 08:50, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112 cu privire la producerea unui accident rutier pe strada Mircea Vulcănescu nr. 2.

Polițiștii rutieri ajunși la fața locului au constatat că cele sesizate se confirmă, fiind vorba despre un accident, în care au fost implicate un autovehicul și o trotinetă electrică. Din primele date, conducătorul trotinetei electrice, un bărbat în vârstă de 42 de ani, ar fi transportat doi minori pe trotinetă.

În urma accidentului de circulație, nicio persoană nu a necesitat transportul la spital pentru îngrijiri medicale. Având în vedere că au rezultat exclusiv pagube materiale, persoanele implicate au fost îndrumate la Biroul Accidente Ușoare pentru soluționare. Au fost testați ambii conducători cu aparatul etilotest, rezultatele indicate fiind ” , a transmis Poliția Rutieră.

Ilan, implicat într-un alt accident acum trei ani

În urmă cu trei ani, fostul ministru al Mediului de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat în perioada 2017-2018, Ilan Harry Laufer, a fost implicat într-un accident rutier în Câmpina. Acesta și familia sa au fost transportați la spital pentru investigații medicale la acea dată.