Sport

Soția lui Ilie Năstase, probleme majore. Ioana Năstase este bună de plată din cauza unui eveniment neplăcut

Partenera lui Ilie Năstase se află într-o situație complet nefericită. Ioana Simion trebuie să achite o sumă importantă în urma unui incident neașteptat.
Alexa Serdan
14.11.2025 | 10:00
Sotia lui Ilie Nastase probleme majore Ioana Nastase este buna de plata din cauza unui eveniment neplacut
Cu ce situație s-a confruntat soția lui Ilie Năstase. Sursa foto: Facebook.com
ADVERTISEMENT

Ioana, cea de-a cincea soție a lui Ilie Năstase, are probleme majore. Frumoasa brunetă este bună de plată din cauza unui eveniment neplăcut, dar pe care nu a reușit să-l evite. A făcut tot ce i-a stat în puteri să rezolve situația.

Cu ce problemă se confruntă soția lui Ilie Năstase

Actuala parteneră de viața a lui Ilie Năstase s-a aflat pentru o perioadă scurtă într-o situație nefericită. Ioana a fost chemată la Tribunal, după ce a fost dată în judecată pentru o amendă de circulație. Aceasta a fost emisă în Austria.

ADVERTISEMENT

Frumoasa brunetă nu se afla la volanul autoturismului, ci un bărbat. Vedeta a dezvăluit că a vândut mașina, însă actele nu erau finalizate la acea vreme.Prin urmare, a primit amenda prin poștă, direct la domiciliu.

A încercat să vorbească cu conducătorul auto surprins de camerele de supraveghere din trafic, dar a avut parte de o mare surpriză. Din păcate, acesta nu i-a mai răspuns la telefon și astfel, a fost dată în judecată.

ADVERTISEMENT
Noi detalii despre traseul lui Dani Mocanu în Italia: S-a distrat câteva luni...
Digi24.ro
Noi detalii despre traseul lui Dani Mocanu în Italia: S-a distrat câteva luni într-o localitate exclusivistă, apoi a fugit lângă Napoli

După ce a fost acționată în instanță, soția lui Ilie Năstase, marcat de jaful secolului de la Banca Națională a României, și-a luat un avocat. Acesta a reprezentat-o pe Ioana în instanță, urmând ca problema să fie soluționată în cele din urmă. Deși nu era vinovată a plătit amenda de circulație.

ADVERTISEMENT
Selecționerul Irlandei
Digisport.ro
Selecționerul Irlandei "rupe tăcerea": ce cuvinte i-a spus Cristiano Ronaldo, după ce a fost eliminat direct

„Este vorba despre amenda aceea, nu? Chiar nu am de ce să mă prezint la Tribunal. Amenda este plătită, nu am de ce să mă prezint. Probabil va merge avocata mea. Eu nu voi merge.

Ea mă va reprezenta”,  a declarat în urmă cu o lună, Ioana Năstase, când a fost citată să meargă în instanță, potrivit spynews.ro. Între timp, femeia de afaceri merge mai departe cu procesul de divorț intentat în urmă cu câteva luni.

ADVERTISEMENT

„Va fi un divorț fără partaj”

Ioana și fostul mare jucător de tenis, Ilie Năstase, au luat decizia să o ia pe drumuri separate. Cea care a pus piciorul în prag este frumoasa brunetă care a dezvăluit că nu mai locuiește cu celebrul sportiv de ceva vreme.

În plus, divorțul va fi unul relativ simplu pentru că nu au bunuri comune. De asemenea, vedeta a mai anunțat că vrea să păstreze legătura cu tenismenul care a mai fost însurat anterior de 4 ori. Are cinci copii.

„Va fi un divorț fără partaj. Nu avem bunuri în comun. Eu îmi doresc doar liniște, mai ales în această perioadă. Cel mai important este să fim sănătoși. Noi nu mai locuim împreună.

Dar asta nu înseamnă că nu vorbim sau nu ieșim la o cafea. Personal, eu voi fi mereu lângă el, dacă va avea nevoie. Pot spune doar că și-n București, ca și la Constanța, stăm perete-n perete”, a spus Ioana Năstase, mai arată sursa citată.

Florentin Petre n-a văzut niciodată primul gol marcat la echipa naţională: “Acest meci...
Fanatik
Florentin Petre n-a văzut niciodată primul gol marcat la echipa naţională: “Acest meci nu mai există nici în arhiva TVR”
Care sunt cele 29 calificate la Cupa Mondială din 2026! Ultimele meciuri pot...
Fanatik
Care sunt cele 29 calificate la Cupa Mondială din 2026! Ultimele meciuri pot aduce surprize de proporții
După ce Leo Messi a vizitat Camp Nou, Joan Laporta, președintele Barcelonei, a...
Fanatik
După ce Leo Messi a vizitat Camp Nou, Joan Laporta, președintele Barcelonei, a făcut marele anunț: „Lucrăm la asta”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
Parteneri
PANICĂ la CFR Cluj! Clubul ar putea fi exclus din Europa: un jucător...
iamsport.ro
PANICĂ la CFR Cluj! Clubul ar putea fi exclus din Europa: un jucător a depus memoriu
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!