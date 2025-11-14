Soția lui Ilie Năstase, probleme majore. Ioana Năstase este bună de plată din cauza unui eveniment neplăcut

ADVERTISEMENT

Ioana, cea de-a cincea soție a lui Ilie Năstase, are probleme majore. Frumoasa brunetă este bună de plată din cauza unui eveniment neplăcut, dar pe care nu a reușit să-l evite. A făcut tot ce i-a stat în puteri să rezolve situația.

Cu ce problemă se confruntă soția lui Ilie Năstase

Actuala parteneră de viața a lui Ilie Năstase s-a aflat pentru o perioadă scurtă într-o situație nefericită. Ioana a fost chemată la Tribunal, după ce a fost dată în judecată pentru o amendă de circulație. Aceasta a fost emisă în Austria.

Frumoasa brunetă nu se afla la volanul autoturismului, ci un bărbat. Vedeta a dezvăluit că a vândut mașina, însă actele nu erau finalizate la acea vreme.Prin urmare, a primit amenda prin poștă, direct la domiciliu.

A încercat să vorbească cu conducătorul auto surprins de camerele de supraveghere din trafic, dar a avut parte de o mare surpriză. Din păcate, acesta nu i-a mai răspuns la telefon și astfel, a fost dată în judecată.

După ce a fost acționată în instanță, soția lui Ilie Năstase, și-a luat un avocat. Acesta a reprezentat-o pe Ioana în instanță, urmând ca problema să fie soluționată în cele din urmă. Deși nu era vinovată a plătit amenda de circulație.

„Este vorba despre amenda aceea, nu? Chiar nu am de ce să mă prezint la Tribunal. Amenda este plătită, nu am de ce să mă prezint. Probabil va merge avocata mea. Eu nu voi merge.

Ea mă va reprezenta”, a declarat în urmă cu o lună, Ioana Năstase, când a fost citată să meargă în instanță, potrivit . Între timp, femeia de afaceri merge mai departe cu procesul de divorț intentat în urmă cu câteva luni.

„Va fi un divorț fără partaj”

Ioana și fostul mare jucător de tenis, Ilie Năstase, au luat decizia să o ia pe drumuri separate. Cea care a pus piciorul în prag este frumoasa brunetă care a dezvăluit că nu mai locuiește cu celebrul sportiv de ceva vreme.

În plus, va fi unul relativ simplu pentru că nu au bunuri comune. De asemenea, vedeta a mai anunțat că vrea să păstreze legătura cu tenismenul care a mai fost însurat anterior de 4 ori. Are cinci copii.

„Va fi un divorț fără partaj. Nu avem bunuri în comun. Eu îmi doresc doar liniște, mai ales în această perioadă. Cel mai important este să fim sănătoși. Noi nu mai locuim împreună.

Dar asta nu înseamnă că nu vorbim sau nu ieșim la o cafea. Personal, eu voi fi mereu lângă el, dacă va avea nevoie. Pot spune doar că și-n București, ca și la Constanța, stăm perete-n perete”, a spus Ioana Năstase, mai arată sursa citată.