Sport

„Nu suntem atât de apropiate!” Soția lui Joao Paulo, adevărul despre relația cu celelalte iubite ale fotbaliștilor de la FCSB

Bogdan Ciutacu
01.11.2026 | 08:00
Nu suntem atat de apropiate Sotia lui Joao Paulo adevarul despre relatia cu celelalte iubite ale fotbalistilor de la FCSB
EXCLUSIV FANATIK
Soția lui Joao Paulo, totul despre soțul ei, fostul adversar al lui Lionel Messi și Lamine Yamal la CM 2026 Soția lui Joao Paulo, totul despre soțul ei, fostul adversar al lui Lionel Messi și Lamine Yamal la CM 2026 Soția lui Joao Paulo, totul despre soțul ei, fostul adversar al lui Lionel Messi și Lamine Yamal la CM 2026 Soția lui Joao Paulo, totul despre soțul ei, fostul adversar al lui Lionel Messi și Lamine Yamal la CM 2026 +6 FOTO
Ce relație au iubitele fotbaliștilor de la FCSB. Soția lui Joao Paulo a spus adevărul pentru Fanatik.
Soția lui Joao Paulo a oferit primul interviu pentru presa din România, în care a vorbit despre experiența la Campionatul Mondial și despre relația cu celelalte iubite ale fotbaliștilor de la FCSB.
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Joao Paulo a avut parte de o experiență inegalabilă la Campionatul Mondial. Internaționalul din Insulele Capului Verde s-a calificat din grupe și a avut onoarea să joace împotriva lui Lionel Messi sau Lamine Yamal.

Soția lui Joao Paulo, mândră de soțul ei după ce a primit tricoul lui Lionel Messi

Luskinha Lima, soția lui Joao Paulo, se simte excelent în România și se ocupă de creșterea fiului său, Jonathan: „E un oraș foarte frumos. Nu mi-am făcut încă foarte mulți prieteni pentru că nu sunt aici de foarte mult timp”. Deși Joao Paulo s-a transferat deja de 7 luni de la Oțelul la FCSB, Luskinha nu a legat prietenii strânse cu celelalte partenere ale fotbaliștilor lui Laurențiu Reghecampf: „Dintre iubitele și soțiile celorlalți jucători de la FCSB le-am cunoscut doar pe două, dar nu suntem atât de apropiate”.

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Luskinha a fost alături de Joao Paulo pe toată durata turneului final în Statele Unite ale Americii și a descris experiența ca „un reality show”:  „A fost extraordinar să îl văd pe teren la Campionatul Mondial și să joace împotriva unor jucători fabuloși precum Messi sau Yamal. Este un privilegiu să joci împotriva lor”.

Ce face Joao Paulo cu tricoul lui Lionel Messi

Mijlocașul FCSB-ului tratează tricoul starului tocmai retras de la naționala Argentinei ca pe un adevărat trofeu:  „Faptul că a primit și tricoul lui Messi face ca totul să fie și mai special. Iar faptul că eu am fost acolo prezentă și să trăiesc acest vis alături de Joao e de neprețuit”. Soția lui Joao Paulo a mărturisit că Leo este un adevărat model pentru el: „Messi e idolul lui, așa că tricoul urmează să fie înrămat și pus pe perete în apartamentul nostru”.

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Naționala din Capul Verde a plecat de la Mondiale fără nicio înfrângere în 90 de minute în cele 4 meciuri jucate disputate. Dacă cineva ar fi spus că naționala Capului Verde va ieși neînvinsă dintr-o grupă de turneu final cu Spania, Uruguay și Arabia Saudită, nimeni nu l-ar fi crezut. Joao Paulo a evoluat în meciul cu Arabia Saudită și contra Spaniei și a bifat în total 111 minute. Africanii au fost eliminați în 120 de minute de Argentina cu scorul de 2-3.

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  • 2 meciuri a bifat Joao Paulo la Campionatul Mondial
  • 1,000,000 de euro e cota mijlocașului de 28 de ani cu 3 goluri în 12 meciuri la FCSB în acest sezon
  • 43 de meciuri are Joao Paulo la națională, unde este folosit ca fundaș stânga
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Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
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