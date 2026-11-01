„Nu suntem atât de apropiate!” Soția lui Joao Paulo, adevărul despre relația cu celelalte iubite ale fotbaliștilor de la FCSB

Joao Paulo a avut parte de o experiență inegalabilă la Campionatul Mondial. Internaționalul din Insulele Capului Verde s-a calificat din grupe și a avut onoarea să joace împotriva lui Lionel Messi sau Lamine Yamal.
Luskinha Lima, soția lui Joao Paulo, se simte excelent în România și se ocupă de creșterea fiului său, Jonathan: „E un oraș foarte frumos. Nu mi-am făcut încă foarte mulți prieteni pentru că nu sunt aici de foarte mult timp”. Deși Joao Paulo s-a transferat deja de 7 luni de la Oțelul la FCSB, Luskinha nu a legat prietenii strânse cu celelalte partenere ale fotbaliștilor lui Laurențiu Reghecampf: „Dintre iubitele și soțiile celorlalți jucători de la FCSB le-am cunoscut doar pe două, dar nu suntem atât de apropiate”.
Luskinha a fost alături de Joao Paulo pe toată durata turneului final în Statele Unite ale Americii și a descris experiența ca „un reality show”: „A fost extraordinar să îl văd pe teren la Campionatul Mondial și să joace împotriva unor jucători fabuloși precum Messi sau Yamal. Este un privilegiu să joci împotriva lor”.
Mijlocașul FCSB-ului tratează tricoul starului tocmai retras de la naționala Argentinei ca pe un adevărat trofeu: „Faptul că a primit și tricoul lui Messi face ca totul să fie și mai special. Iar faptul că eu am fost acolo prezentă și să trăiesc acest vis alături de Joao e de neprețuit”. Soția lui Joao Paulo a mărturisit că Leo este un adevărat model pentru el: „Messi e idolul lui, așa că tricoul urmează să fie înrămat și pus pe perete în apartamentul nostru”.
Naționala din Capul Verde a plecat de la Mondiale fără nicio înfrângere în 90 de minute în cele 4 meciuri jucate disputate. Dacă cineva ar fi spus că naționala Capului Verde va ieși neînvinsă dintr-o grupă de turneu final cu Spania, Uruguay și Arabia Saudită, nimeni nu l-ar fi crezut. Joao Paulo a evoluat în meciul cu Arabia Saudită și contra Spaniei și a bifat în total 111 minute. Africanii au fost eliminați în 120 de minute de Argentina cu scorul de 2-3.