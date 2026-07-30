Soția lui Juan Bauza a dat un indiciu uriaș despre transferul fotbalistului: „Cel mai bine!”

Juan Bauza ar putea ajunge la Rapid în această vară. Mijlocașul argentinian, care aparține de FC U Craiova, echipă aflată în Liga 4, este tentat să semneze cu formația din Giulești. Totuși, Adrian Mititelu nu vrea să îl lase să plece gratis. Între timp, soția jucătorului a surprins pe toată lumea cu ultima sa reacție pe rețelele de socializare.
Giuleștenii speră ca Juan Bauza să își rezolve cât mai repede situația contractuală de la FC U Craiova, pentru ca transferul la Rapid să se materializeze în cel mai scurt timp. Formația pregătită de Costel Gâlcă a arătat carențe în ofensivă la începutul acestui sezon de SuperLiga, iar argentinianul este văzut drept o soluție importantă pentru compartimentul ofensiv, așa cum FANATIK a dezvăluit în exclusivitate.
Juan Bauza este un fotbalist care a impresionat în SuperLiga în perioada în care a evoluat pentru FC U Craiova. După retrogradarea echipei, argentinianul a fost împrumutat la Atlético Nacional și ulterior la FC Baniyas.
Fotbalistul dă semne că își dorește să plece din Bănie și să semneze cu Rapid. În acest moment, cel care blochează mutarea este Adrian Mititelu. Deși echipa sa evoluează în Liga 4, omul de afaceri nu pare dispus să îl lase să plece gratuit pe argentinian.
Soția fotbalistului a stârnit numeroase reacții pe rețelele de socializare. Francesca Bauza a postat pe TikTok un videoclip intitulat „Nu-l mai învăț română, gata”. Un suporter al Rapidului a comentat: „Cel mai bine îl învață Pancu limba română! Ce credeți?”, iar soția lui Juan Bauza a răspuns scurt: „Să sperăm”.