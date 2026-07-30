Soția lui Juan Bauza a dat un indiciu uriaș despre transferul fotbalistului: „Cel mai bine!”

ADVERTISEMENT

Juan Bauza ar putea ajunge la Rapid în această vară. Mijlocașul argentinian, care aparține de FC U Craiova, echipă aflată în Liga 4, este tentat să semneze cu formația din Giulești. Totuși, Adrian Mititelu nu vrea să îl lase să plece gratis. Între timp, soția jucătorului a surprins pe toată lumea cu ultima sa reacție pe rețelele de socializare.

Reacția soției lui Juan Bauza a stârnit valuri! Indiciul uriaș despre transferul la Rapid

Giuleștenii speră ca , pentru ca transferul la Rapid să se materializeze în cel mai scurt timp. Formația pregătită de Costel Gâlcă a arătat carențe în ofensivă la începutul acestui sezon de SuperLiga, iar , așa cum FANATIK a dezvăluit în exclusivitate.

ADVERTISEMENT

Juan Bauza este un fotbalist care a impresionat în SuperLiga în perioada în care a evoluat pentru FC U Craiova. După retrogradarea echipei, argentinianul a fost împrumutat la Atlético Nacional și ulterior la FC Baniyas.

Transferul verii în SuperLiga? Soția lui Juan Bauza a spus două cuvinte

Fotbalistul dă semne că își dorește să plece din Bănie și să semneze cu Rapid. În acest moment, cel care blochează mutarea este Adrian Mititelu. Deși echipa sa evoluează în Liga 4, omul de afaceri nu pare dispus să îl lase să plece gratuit pe argentinian.

ADVERTISEMENT

Soția fotbalistului a stârnit numeroase reacții pe rețelele de socializare. Francesca Bauza a postat pe TikTok un videoclip intitulat „Nu-l mai învăț română, gata”. Un suporter al Rapidului a comentat: „Cel mai bine îl învață Pancu limba română! Ce credeți?”, iar soția lui Juan Bauza a răspuns scurt: „Să sperăm”.