Sport
Betano – Suporter Oficial Cupa Mondială FIFA 2026

Soția lui Lautaro Martinez a atras toate privirile în tribunele Cupei Mondiale. Cum a apărut Agustina la meciul Argentinei 

Imagini spectaculoase din tribunele Cupei Mondiale 2026. Cum a apărut soția lui Lautaro Martinez. Superba Agustina Gandolfo a atras toate privirile la un meci al Argentinei.
Adrian Baciu
11.07.2026 | 21:00
Sotia lui Lautaro Martinez a atras toate privirile in tribunele Cupei Mondiale Cum a aparut Agustina la meciul Argentinei
SPECIAL FANATIK
Agustina, iubita lui Lautaro Martinez, imagini de senzație la Cupa Mondială. Cum a apărut aceasta la meciul Argentinei. Fotbalistul s-a dus direct în tribune. Sursa foto: Instagram / colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Arenele de la Campionatul Mondial de Fotbal din SUA, Mexic și Canada au fost înțesate în această vară de vedete, de iubite și de soții ale fotbaliștilor. Partenera de viață a lui Lautaro Martinez, Agustina Gandolfo, nu a putut lipsi de la meciurile jucate de Argentina. Cum a apărut aceasta în urmă cu câteva zile la Atlanta.

Cum a apărut superba soție a lui Lautaro Martinez în tribunele Cupei Mondiale. Starul Argentinei s-a dus direct la ea: ”Te iubesc, dragostea mea!”

Nu doar Lionel Messi – Antonela Roccuzzo formează un cuplu extrem de bine sudat în privința jucătorilor din naționala Argentinei. În lotul campioanei Mondiale în exercițiu îl găsim și pe starul lui Inter Milano, Lautaro Martinez (28 de ani), care are o căsnicie exemplară. Din 2023, acesta este căsătorit cu frumoasa Agustina Gandolfo.

ADVERTISEMENT

Modelul din Argentina nu a ratat prezența la Cupa Mondială 2026. Agustina este prezentă constant în tribunele arenelor de peste ocean pentru a-l susține pe Lautaro și pe colegii acestuia, în încercarea lor de a mai aduce acasă un titlu mondial. Tânăra de 30 de ani a luat parte recent în tribunele arenei din Atlanta la meciul dramatic al Argentinei cu Egiptul (scor 3-2).

Agustina a atras toate privirile, atât prin vestimentația sa, cât și prin modul în care s-a comportat în arenă. Ea a postat pe contul său de Instagram mai multe poze și clipuri video. Într-o filmare, este surprins și Lautaro Martinez urcând la ea și sărutând-o. ”Hei, dragostea mea, mereu cu tine!”, a scris Agustina. Fotbalistul nu a stat pe gânduri și i-a răspuns: ”Te iubesc, dragostea mea!”.

ADVERTISEMENT
ANALIZĂ Arma secretă a extremei drepte: „povestea” câștigă inimile tinerilor educați din Europa....
Digi24.ro
ANALIZĂ Arma secretă a extremei drepte: „povestea” câștigă inimile tinerilor educați din Europa. Exemplul Călin Georgescu

Cum trăiește Agustina meciurile soțului ei de la Cupa Mondială

Recent, în presa argentiniană, Agustina Gandolfo a dezvăluit publicului larg cum trăiește Mondialul Argentinei, unde Lautaro Martinez este, evident, un actor principal în echipa lui Lionel Scaloni. ”Noi, argentinienii, suferim și doar privind un Mondial. Imaginați-vă ce înseamnă să-l trăiești fiind familia unuia dintre jucători. Există o pregătire enormă în spatele tuturor meciurilor, atât fizică, cât și mentală, care adesea nu se vede.

ADVERTISEMENT
FOTO Simona Halep și iubitul cu 24 de ani mai în vârstă NU...
Digisport.ro
FOTO Simona Halep și iubitul cu 24 de ani mai în vârstă NU se mai ascund! Au apărut pe cea mai mare ”scenă”, lângă prințesa Kate

Rolul nostru este să fim alături de ei, să le oferim liniște și să facem în așa fel încât, atunci când se întorc la hotel și vorbesc cu noi, să poată deconecta puțin de tot ce se întâmplă afară. Evident, ca soție, singurul lucru pe care mi-l doresc este ca Lautaro să obțină rezultate bune și să-l văd bucurându-se după ce a muncit atât de mult”, a spus Agus Gandolfo, conform Eventi News.

ADVERTISEMENT

Cine este Agustina Gandolfo

Soția lui Lautaro Martinez, Agustina Gandolfo, are o relație din 2018 cu starul lui Inter. Ei s-au căsătorit în mai 2023 și au doi copii, Nina și Theo. Agustina este cunoscută ca antreprenoare în domeniul wellness și este foarte activă pe rețelele sociale.

Ajunsă alături de soțul ei în Italia, Agus Gandolfo afirmă în presa din Argentina că s-a integrat perfect în viața milaneză. La Milano, familia Martinez a deschis un restaurant (n.r. numele Coraje). Superba soție a jucătorului studiază în prezent pentru o nouă profesie. ”Profesia de influencer nu este pentru mine. Anul viitor voi inaugura cabinetul meu ca nutriționistă și simt că aceasta va fi profesia mea, alături de cea de antreprenoare”, a spus Agustina.

ADVERTISEMENT
Wimbledon 2026, live blog. Linda Noskova, noua campioană! Simona Halep, apariție de senzație...
Fanatik
Wimbledon 2026, live blog. Linda Noskova, noua campioană! Simona Halep, apariție de senzație la finală, alături de iubitul ei în loja regală, lângă prințesa Kate. Foto
S-a aflat motivul pentru care a picat transferul atacantului dorit de Dinamo: ”Realitățile...
Fanatik
S-a aflat motivul pentru care a picat transferul atacantului dorit de Dinamo: ”Realitățile sunt diferite”
Campionatul European U20 la handbal masculin LIVE BLOG. România, victorie de senzație și...
Fanatik
Campionatul European U20 la handbal masculin LIVE BLOG. România, victorie de senzație și calificare în grupele principale
Tags:
"I-AM ÎNVINS!" Horia Ivanovici, mesaj FANATIK pentru fani dupa ce Legea 4 a devenit istorie
Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
Parteneri
'Îi spunea antrenorului: «Nu dau bani aici să îmi scoți fiul la pauză!»'....
iamsport.ro
'Îi spunea antrenorului: «Nu dau bani aici să îmi scoți fiul la pauză!»'. Susține că a asistat la scene neverosimile cu Diana Șucu în prim-plan
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!