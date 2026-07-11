Soția lui Lautaro Martinez a atras toate privirile în tribunele Cupei Mondiale. Cum a apărut Agustina la meciul Argentinei 

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Arenele de la Campionatul Mondial de Fotbal din SUA, Mexic și Canada au fost înțesate în această vară de vedete, de iubite și de soții ale fotbaliștilor. Partenera de viață a lui Lautaro Martinez, Agustina Gandolfo, nu a putut lipsi de la meciurile jucate de Argentina. Cum a apărut aceasta în urmă cu câteva zile la Atlanta.

Cum a apărut superba soție a lui Lautaro Martinez în tribunele Cupei Mondiale. Starul Argentinei s-a dus direct la ea: ”Te iubesc, dragostea mea!”

Nu doar Lionel Messi – Antonela Roccuzzo formează un cuplu extrem de bine sudat în privința jucătorilor din naționala Argentinei. În lotul campioanei Mondiale în exercițiu îl găsim și pe starul lui Inter Milano, Lautaro Martinez (28 de ani), care are o căsnicie exemplară. Din 2023, acesta este căsătorit cu frumoasa Agustina Gandolfo.

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Modelul din . Agustina este prezentă constant în tribunele arenelor de peste ocean pentru a-l susține pe Lautaro și pe colegii acestuia, în încercarea lor de a mai aduce acasă un titlu mondial. Tânăra de 30 de ani a luat parte recent în tribunele arenei din Atlanta la meciul dramatic al Argentinei cu Egiptul (scor 3-2).

Agustina a atras toate privirile, atât prin vestimentația sa, cât și prin modul în care s-a comportat în arenă. Ea a postat pe contul său de Instagram mai multe poze și clipuri video. Într-o filmare, este surprins și Lautaro Martinez urcând la ea și sărutând-o. ”Hei, dragostea mea, mereu cu tine!”, a scris Agustina. Fotbalistul nu a stat pe gânduri și i-a răspuns: ”Te iubesc, dragostea mea!”.

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🇦🇷❤️ VIVA EL AMOR, TORO Hermoso reencuentro entre Lautaro Martínez y su pareja, Agustina Gandolfo, tras la clasificación de Argentina. 🥹 — infobae (@infobae)

Cum trăiește Agustina meciurile soțului ei de la Cupa Mondială

Recent, în presa argentiniană, Agustina Gandolfo a dezvăluit publicului larg cum trăiește Mondialul Argentinei, unde Lautaro Martinez este, evident, . ”Noi, argentinienii, suferim și doar privind un Mondial. Imaginați-vă ce înseamnă să-l trăiești fiind familia unuia dintre jucători. Există o pregătire enormă în spatele tuturor meciurilor, atât fizică, cât și mentală, care adesea nu se vede.

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Rolul nostru este să fim alături de ei, să le oferim liniște și să facem în așa fel încât, atunci când se întorc la hotel și vorbesc cu noi, să poată deconecta puțin de tot ce se întâmplă afară. Evident, ca soție, singurul lucru pe care mi-l doresc este ca Lautaro să obțină rezultate bune și să-l văd bucurându-se după ce a muncit atât de mult”, a spus Agus Gandolfo, conform .

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Cine este Agustina Gandolfo

Soția lui Lautaro Martinez, Agustina Gandolfo, are o relație din 2018 cu starul lui Inter. Ei s-au căsătorit în mai 2023 și au doi copii, Nina și Theo. Agustina este cunoscută ca antreprenoare în domeniul wellness și este foarte activă pe rețelele sociale.

Ajunsă alături de soțul ei în Italia, Agus Gandolfo afirmă în presa din Argentina că s-a integrat perfect în viața milaneză. La Milano, familia Martinez a deschis un restaurant (n.r. numele Coraje). Superba soție a jucătorului studiază în prezent pentru o nouă profesie. ”Profesia de influencer nu este pentru mine. Anul viitor voi inaugura cabinetul meu ca nutriționistă și simt că aceasta va fi profesia mea, alături de cea de antreprenoare”, a spus Agustina.