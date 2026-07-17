Soția lui Lautaro Martinez, mesaj emoționant după ce Argentina s-a calificat în finala Cupei Mondiale 2026. Ce a avut de zis

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Lautaro Martinez este omul momentului în Argentina după ce echipa națională s-a calificat în finala Cupei Mondiale 2026. Iată ce mesaj emoționant a avut femeia cu care fotbalistul este însurat și are doi copii.

Mesaj inedit făcut public de soția lui Lautaro Martinez

După ce a fost numit eroul Argentinei în semifinala cu Anglia din Campionatul Mondial 2026 Lautaro Martinez (28 ani) Vizibil emoționat pentru că a dat „golul vieții sale”, fotbalistul nu s-a mai putut abține în timpul unui interviu. Copleșit de momentul intens de pe teren a dat frâu liber sentimentelor.

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S-a gândit la mama sa și la copii după ce a marcat prin pasa oferită de Lionel Messi (39 ani) pe care anterior îl dăduse de gol. A subliniat că , însă acesta nu a făcut nicio declarație pe marginea subiectului. Momentan, cei doi au reușit să facă o echipă excelentă în joc.

Imediat ce partida din Atlanta s-a încheiat au început să apară și aprecierile. Iubita sportivului, Agustina Gandolfo, a transmis un mesaj special în mediul online. Tânăra care îi este soție din mai 2023 s-a declarat cea mai mare susținătoare a partenerului de viață. Ea și cei doi copii sunt un sprijin real pentru celebrul atacant.

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„Sunt fană a echipei naționale. Mulțumim că ne-ai oferit această experiență, te iubim din toată inima Lautaro Martinez”, a notat tânăra originară din Mendoza, Argentina, pe Instagram. Șatena este cunoscută ca model, influencer și femeie de afaceri. Ea postează despre modă, stil de viață și familie.

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Lautaro Martinez, relație amoroasă de aproape un deceniu

Agustina Gandolfo și Lautaro Martinez trăiesc una dintre cele mai frumoase povești de iubire. Formează un cuplu încă din anul 2018, după cum reiese din fotografiile romantice pe care tânăra le-a postat pe social media. De-a lungul anilor cei doi parteneri de viață și-au consolidat legătura amoroasă și au devenit de nedespărțit.

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În 2020 au anunțat că vor fi părinți pentru prima oară. Fiica lor, Nina, s-a născut în februarie 2021. Doi ani mai târziu familia a fost completată cu un băiat, Theo. Vedeta își exprimă constant afecțiunea pentru cei mici, postând numeroase fotografii cu ei atât de acasă, cât și de pe stadion. Cuplul își arată la rândul său dragostea și sprijinul reciproc.

Pe lângă rolul de mamă și soție, Agustina Gandolfo este model și influencer. Are 1,6 milioane de urmăritori pe Instagram, unde se declară o împătimită a nutriției și fitnessului. Deține mai multe afaceri, cum ar fi un restaurant de top. Acesta are două locații, în Milano și în orașul natal. În plus, soția lui Lautaro Martinez este proprietara unei crame.