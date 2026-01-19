Soția lui Lionel Messi, apariție de senzație pe internet! Georgina Rodriguez a reacționat și ea când a văzut imaginile

ADVERTISEMENT

Soția lui Lionel Messi știe cum să se mențină în formă. Iar cea mai clară dovadă o reprezintă cele mai recente imagini postate de Antonela Roccuzzo pe internet, care au generat și un val de reacții.

Cum arată soția lui Lionel Messi în costum de baie

Lionel Messi și soția sa, Antonela Roccuzzo, se cunosc încă din copilărie. Cei doi au crescut împreună, au păstrat legătura și iată că prietenia lor avea să se transforme într-o relație amoroasă începând cu anul 2009.

De atunci și până în prezent, cei doi sunt de nedespărțit. Fiecare în parte are afacerile și pasiunile sale, însă acest lucru nu i-a îndepărtat pentru niciun moment, ci din contră, i-a ținut uniți de-a lungul timpului.

Drept urmare, în continuare, cei doi se susțin reciproc. Iar pe lângă asta, ambii arată impecabil. Recent, soția lui Lionel Messi a publicat niște imagini pe Instagram în care poartă doar un costum de baie.

În una dintre fotografii apare și faimosul fotbalist care își îmbrățișează partenera de viață chiar pe marginea piscinei. Cei doi par extrem de fericiți împreună, iar acest lucru a fost apreciat de urmăritorii cuplului.

Val de reacții după imaginile postate de Antonela Roccuzzo

Într-un timp record, imaginile postate de au generat un val de reacții, comentarii, dar și aprecieri. Antonela Roccuzzo a fost lăudată pentru modul în care a pozat, dar și pentru cum arată.

Iar o reacție a venit și de la Georgina Rodriguez, logodnica lui Cristiano Ronaldo. Aceasta a apreciat postarea soției lui Leo Messi. În ciuda faptului că ar exista o rivalitate între cei doi fotbaliști, iată că soțiile lor nu au o problemă cu asta.

Și Mikky Kiemeney, soția lui Frenkie de Jong, a venit cu o reacție la postarea făcută de soția lui Lionel Messi. Aceasta a postat câte o inimioară în dreptul imagnilor. Iar asta pare să confirme faptul că există o legătura bună dintre soțiile jucătorilor din perioada lor la Barcelona.

Ce meserie și-ar fi dorit să aibă soția lui Lionel Messi

Menționăm faptul că deși Antonela Roccuzzo și Lionel Messi au afaceri, dar și averi incredibile, planurile de viitor ar fi fost cu totul altele. De altfel într-un interviu acordat publicației „Haute Living”, soția lui Lionel Messi a vorbit despre acest subiect.

Aceasta a crescut într-o familie numeroasă din Argentina. Ulterior, . A și început studiile în Rosario, dar nu le-a mai finalizat niciodată. Chiar și așa, nu regretă surprizele pe care viața i le-a oferit ulterior.

„Am crescut cu părinții, surorile, verii și bunicii mei în Rosario. (…) Am vrut să fiu stomatolog. Am început să studiez în Rosario, dar nu am absolvit din mai multe motive personale.

Astăzi fac cu totul altceva, dar dacă sunt sigură de un lucru este că întotdeauna trebuie să faci ceea ce te face cel mai fericit”, a explicat soția lui Lionel Messi pentru .