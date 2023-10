Inter Miami a egalat-o în finalul meciului pe New York City, scor 1-1. După acest derby formația starului argentinian și-a păstrat șansele de a juca în play-off. La meci, Lionel Messi a văzut meciul cu soția sa, care a avut o reacție virală atunci când l-a văzut pe David Beckham.

Soția lui Lionel Messi, reacție virală când l-a văzut pe David Beckham

De la venirea în America, Leo și Antonella arată că se simt foarte bine și reușesc să facă și activități normale, ceea ce în Europa era imposibil. Starul argentinian se simte foarte bine la noua echipă, însă acum suferă de o accidentare musculară ce îl va putea ține mult timp pe bară.

ADVERTISEMENT

La duelul dintre Inter Miami și New York City, scor 1-1, Leo și Antonella au venit împreună cu soțiile lui Jordi Alba și Sergio Busquets pentru a vedea meciul. Soția lui Lionel Messi a avut o reacție virală atunci când l-a văzut pe David Beckham. Antonella a zâmbit instant când l-a văzut pe patronul celor de la Inter Miami și apoi l-a îmbrățișat.

Nu a fost prima dată când s-a întâmplat ca reacția soției lui Messi la David Beckham să devină virală. Antonella a mai avut un moment de bucurie atunci când l-a văzut pe David Beckham, a fost la primul meci al lui Messi pentru Inter Miami contra celor de la Cruz Azul. Atunci, Antonella l-a îmbrățișat imediat cum l-a văzut pe englez.

ADVERTISEMENT

La celebración de Antonella Roccuzzo con David Beckham la noche del debut de Messi con 🫂 — Gerardo Velázquez de León (@gvlo2008)

Inter Miami s-a salvat și fără Lionel Messi

Echipa lui David Beckham este pe locul 13 în Conferința de Est, iar obiectivul clubului este de a juca în play-off, ceea ce înseamnă, poziția 9-a în campionat. .

Formația din MLS a scos un rezultat de egalitate, scor 1-1. Golul egalizator a fost marcat de Tomas Aviles, fundașul central de 19 ani, în minutul 90+5. Argentinianul a mai adus o speranță echipei din Miami în lupta pentru play-off. Matematic, Interul lui Messi poate obține unul dintre primele 9 locuri ale Conferinței de Est.

ADVERTISEMENT

La meci, din cele trei legende ale Barcelonei a fost prezent pe teren doar Sergio Busquets. Jordi Alba și Leo Messi fiind accidentați. Inter Miami are 33 de puncte, după 30 de meciuri. Față de locurile superioare de play-off, formația lui Beckham are cu o partidă mai puțin și este la 4 puncte CF Montreal, echipa de pe locul 9. Singura grupare cu duelurile la zi, 32, este chiar adversara New York City, care are 38 de puncte.

Situația lui Messi la Inter Miami

La finalul duelului dintre Inter Miami – New York City, scor 1-1, Gerardo Martino vorbit despre situația argentinianului. . În mod evident, reporterii au vrut să știe mai multe despre starul din Miami. Așadar, antrenorul lui Inter a dat mai multe detalii despre căpitanul echipei lui David Beckham.

“Este ceea ce am spus. Vom vedea acest lucru de la meci la meci. Îl vom evalua înaintea meciului de miercuri împotriva lui Chicago. Dacă va fi pe bancă dacă va fi în afara băncii, fie împotriva lui Chicago sau cu Cincinnati weekendul următor. Vom vedea asta.

ADVERTISEMENT

Se antrenează pe teren în afara grupului, dar se simte din ce în ce mai bine… timpul ne va arăta dacă ceea ce spun este adevărat sau dacă persoana care a făcut raportul are dreptate”, a declarat Gerardo Martino după meci, potrivit celor de la .