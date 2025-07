Soția lui Mihai Leu, mesaj sfâșietor după moartea campionului: „Ai plecat, iubirea mea. Te iubesc pentru eternitate”

Soția lui Mihai Leu, Anna, a postat un mesaj emoționant după decesul marelui campion. „Ai plecat, iubirea mea, dar nu și din inima mea”, a scris aceasta pe contul personal de socializare. Postarea a emoționat întreg internetul.

„Ai plecat, iubirea mea, dar nu și din inima mea. Îți simt prezența în liniște, în vânt, în tot ce sunt. Te iubesc pentru eternitate”, a scris Anna Leu, pe Facebook. Alături de mesaj, femeia a postat o poză cu ei doi.



Soția lui Mihai Leu a fost alături de el până în ultima clipă. Cei doi au trăit o poveste de dragoste de peste 30 de ani, începută într-un bistro din Germania și au împreună un băiat. „A trebuit să muncesc mult ca să o cuceresc”, spunea sportivul.

Povestea de dragoste dintre Mihai Leu și Anna. Unde s-au cunoscut

„Soţia mea, Anna, este italiancă, dar casa ei este în Hunedoara. Am cunoscut-o în Germania. Se afla în vizită la nişte prieteni de-ai mei de acolo, mai exact la o prietenă care lucra la un bistro din Leverkusen. Am văzut-o acolo, într-o seară, şi pot să spun că m-am îndrăgostit de ea pe loc. A trebuit să muncesc foarte mult ca să o cuceresc, dar am fost convins că vom rămâne împreună”, povestea Mihai Leu, într-un interviu pentru .

, la doar 56 de ani, după o luptă grea cu boala. Fusese adus cu elicopterul la Fundeni, în stare gravă, în urma unei hemoragii. Marele campion a fost internat de mai multe ori, dar de data aceasta organismul nu a mai rezistat. Vestea decesului a fost dată chiar pe contul personal al sportivului:

Mihai Leu a murit. Boala de care suferea sportivul

„Cu profundă durere, anunţăm trecerea în nefiinţă a lui Mihai, în această seară. Un adevărat campion, atât în ringul de box, cât şi pe circuitele de motorsport, Mihai a fost mult mai mult decât un sportiv excepţional, a fost un simbol de voinţă, curaj şi pasiune.

Pentru fani, Mihai a fost şi va rămâne un model. Un om care a inspirat prin fiecare luptă, prin fiecare cursă şi prin demnitatea cu care şi-a trăit viaţa. Pentru noi, pentru familie, un prieten, un soţ şi un tată minunat. Moştenirea lui merge mai departe prin toţi cei care l-am iubit, l-am susţinut şi am fost martori la parcursul său unic. Nu te vom uita niciodată”, se arată într-un mesaj postat pe pagina de Facebook a sportivului.

Mihai Leu a fost primul român campion mondial la box profesionist, dar și multiplu campion la raliuri. În 2014, A urmat o perioadă grea, cu tratamente grele și perioade lungi de recuperare. În tot acest timp, sportivul a avut-o alături pe soția lui.

Cu câteva zile înainte de deces, Anna Leu le cerea fanilor să se roage pentru soțul ei: „Rugați-vă pentru Mihai Leu. Este unul dintre cei mai loiali, drepți și demni oameni pe care i-am cunoscut. Un om cu o inimă de leu, o inimă cât o țară de mare. Astăzi, are nevoie de noi”, le-a transmis femeia fanilor.