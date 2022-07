Soția lui Mircea Radu, lovită de o mașină! Femeia era pe trecerea de pietoni și a ajuns de urgență la spital

Raluca, soția lui Mircea Radu, a trecut prin clipe cumplite, la Piatra Neamț, acolo unde, aflată pe trecerea de pietoni, a fost lovită în plin de o mașină. Soția vedetei TV a ajuns, de urgență, la spital.

Soția lui Mircea Radu, lovită de mașină, pe trecerea de pietoni

Conform , Raluca, soția lui Mircea Radu, a fost accidentată pe trecerea de pietoni, la Piatra Neamț, de un șofer care nu s-a asigurat în momentul în care a trecut pe acolo. Din informațiile existente până la această oră, Raluca a ajuns, deja, la spital.

ADVERTISEMENT

Raluca, soția lui Mircea Radu, traversa regulamentar, însoțită de o rudă de 66 de ani în momentul în care șoferul din Piatra Neamț a izbit-o din plin. Și femeia, și bărbatul care o însoțea pe partenera de viață a vedetei, au fost răniți, motiv pentru care au și fost transportați, de urgență, la spital.

Conform sursei citate, șoferul a fost testat de polițiștii ajunși la fața locului, rezultatul etilotestului fiind însă negativ. Cu toate acestea, șoferului i s-a deschis un dosar penal pentru vătămăre corporală din culpă.

ADVERTISEMENT

Mircea Radu și Raluca, un cuplu discret

Mircea Radu, una dintre cele mai cunoscute figuri ale micului ecran, și Raluca sunt căsătoriți încă din anul 2013. Cei doi au împreună două copii, un băiat și o fetiță, veniți pe lume după ce s-au cununat civil în sufrageria casei părinților Ralucăi, din comuna Ștefănești, județul Botoșani.

„Nu a fost dragoste la prima vedere. Ne-am cunoscut întâmplător. Primul impact au fost ochii ei. Are cei mai închişi ochi pe care i-am văzut. Are ochii aproape negri. Mi-au plăcut ochii ei, are un zâmbet frumos, mi-au plăcut dinţii ei şi nu în ultimul rând mi-a plăcut că este doctor.

ADVERTISEMENT

Mi-a plăcut şi că are simţul umorului… Eram un bărbat experimentat şi mi-am dat seama ce merge şi ce nu”, spunea Mircea Radu, la televizor, într-una dintre puținele dăți în care a vorbit despre viața lui de familie.

Raluca, soția lui Mircea Radu e medic

În ciuda diferenței mari dintre Mircea Radu (53 de ani) și Raluca (33 de ani), relația or pare să meargă foarte bine. Raluca, fostă Olaru, devenită Radu după căsătoria cu vedeta TV, este medic oncolog și, o bună bucată de vreme, a lucrat la o clinică de specialitate din Piatra Neamț, acolo unde a avut loc accidentul de mașină care a dus-o la spital.

ADVERTISEMENT

din România, el având în spate o carieră impresionantă în domeniu. El și-a început cariera ca prezentator al știrilor de la TVR.

ADVERTISEMENT

După câțiva ani de TVR a ajuns prezentator al show-ului Din Dragoste, iar în acea vreme Mircea Radu a fost, ani la rândul, unul dintre cei mai doriți bărbați din România. După terminarea show-ului de la Antena 1, el s-a întors în TVR pentru mai multe proiecte de televiziune.