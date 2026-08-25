Soția lui Novak Djokovic, mesaj emoționant. Ce a descoperit când se plimba prin Times Square

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Sunt împreună de ani buni și au ajuns la altar în 2014, dar soția lui Novak Djokovic continuă să fie uimită de bărbatul cu care a devenit mamă. Iată ce a descoperit când se plimba prin Times Square, mesajul său emoționant a fost pe placul internauților.

Ce i s-a întâmplat partenerei lui Novak Djokovic în New York

Partenera lui Novak Djokovic (39 ani) este o persoană discretă, care nu apare des în lumina reflectoarelor. Jelena (40 ani) a făcut un . Jucătorul de tenis are o familie unită și împlinită, având parte de o susținere uriașă din partea femeii cu care se iubește.

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Cei doi trăiesc una dintre cele mai frumoase povești de dragoste. Frumoasa șatenă este cea care l-a ajutat să depășească multe momente grele, cum ar fi faptul că are multe . În plus, este un sprijin necondiționat pentru tenismenul care deține 24 de titluri de Grand Slam.

Are numai cuvinte de laudă pentru acesta, lucru care a fost remarcat recent. Ultima postare din mediul online a impresionat o comunitate întreagă. În timp ce se deplasa prin Times Square din New York a dat peste un ecran imens cu jucătorul sârb. Astfel, a dezvăluit că este mândră de parcursul acestuia și proiectele pe care le desfășoară.

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„Nu e ca și cum nu mă aștepta acasă… dar tot a trebuit să mă grăbesc până în Times Square să-l întâlnesc! Sunt atât de mândră”, a scris soția lui Novak Djokovic, pe Instagram. Postarea făcută de Jelena a adunat peste 25.800 de aprecieri, inclusiv de la jucătorul sârb. Face trimitere la un documentar despre viața și cariera sportivului.

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Novak Djokovic, subiectul unui film inedit

Concret, este vorba de un film intitulat „Lupul iarna”, difuzat de Prime Video. În cadrul acestuia sportivul discută despre multe subiecte sensibile. De asemenea, regizorul Jason Hehir aduce în planul principal în această producție revenirea lui Novak Djokovic la Australian Open 2025. Pelicula are o durată de aproximativ 1 oră și 32 minute.

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Documentarul mai vizează pregătirea jucătorului de tenis atât fizică, cât și mentală. Motivația de a continua să joace, deși a câștigat practic toate marile trofee, inclusiv aurul olimpic, este un detaliu care nu este trecut cu vederea de regizor. Totodată, aduce în lumina reflectoarelor relația cu familia, antrenorii și oamenii care i-au influențat cariera.

Așadar, reportajul începe din perioada copilăriei sale în care juca tenis în Serbia și până în momentul în care ajunge să fie unul dintre cei mai titrați jucători din istorie. În pelicula dedicată lui Novak Djokovic mai apar și alți sportivi de renume, cum ar fi Andre Agassi, Pete Sampras, Rafael Nadal, Boris Becker și Andy Murray.