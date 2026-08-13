Soția lui Nsimba a atras toate privirile în tribune la U Craiova – KuPS. A discutat cu atacantul oltenilor chiar înainte de meci. Foto exclusiv

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Steven Nsimba are parte de susținere importantă la Universitatea Craiova – KuPS, în turul 3 preliminar din Europa League. Soția atacantului francez a venit special în Bănie pentru a-l vedea la lucru pe iubitul ei. Și are toate motivele să fie încântată, deoarece Nsimba este titular în echipa gândită de Filipe Coelho.

Cum s-a afișat partenera lui Nsimba, pe stadionul din Craiova

A semnat cu Universitatea Craiova în vara lui 2025, iar de atunci este unul dintre cei mai buni jucători ai oltenilor. Steven Nsimba (30 ani) este titular în startul de sezon pe poziția de atacant pentru formația din Bănie. Nu a avut chiar cele mai bune prestații, iar la partida cu Petrolul, scor 4-0, a avut o reacție nervoasă la adresa lui Paul Papp. Francezul a fost .

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Ulterior, imediat ce a fost marcat al doilea gol al partidei. Acum, jucătorul așteaptă cu nerăbdare confruntarea cu KuPS, având parte de susținerea unei persoane foarte dragi. Pe stadionul Ion Oblemenco și-a făcut apariția partenera sa de viață.

Nsimba și soția sa au discutat câteva minute chiar înainte de fluierul de start. Atacantul oltenilor a asigurat-o, cel mai probabil, că partida va fi una liniștită. Și că îi va dedica un eventual gol și calificarea. Exact ce așteaptă și fanii olteni, mai ales că un eventual succes ar asigura prezența în grupele unei cupe europene.

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Cu toate acestea, un detaliu unic a ieșit la iveală. Ambii au fost fotografiați având căști albe în urechi. Partenera lui Steven Nsimba este de o frumusețe răpitoare, cu părul lung, brunet și creț. În tribune a îmbrăcat un top negru care i-a lăsat umerii goi, precum și un batic în aceeași nuanță pentru a se proteja de soare.

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Steven Nsimba, printre cei mai buni marcatori din Superliga

Steven Nsimba a ajuns în România în urmă cu un an, după ce o vreme fusese liber de contract. A semnat cu Universitatea Craiova, cota sa de piață crescând cu 500.000 de euro odată cu această oportunitate. La un moment dat, ajunsese la 800.000 de euro, dar în prezent a atins 1 milion de euro, conform .

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În plus, cariera sa a evoluat enorm, după ce anterior jucase numai la echipe mici din eșaloanele inferioare din Franța. A trecut de-a lungul anilor pe la FC 93 Bobigny, Co, Les Ulis, Bourges Foot 18, Stade Lavallois, US Avranches și Aubagne FC. De asemenea, a fost desemnat unul dintre cei mai buni marcatori din Superliga.

În aceeași notă, puțini oameni știu că singurele trofee pe care le deține în palmares sunt titlul și Cupa României cu Universitatea Craiova. Fotbalistul este o persoană ambițioasă și concentrată pe sport. Distracția se află în plan secund pentru Steven Nsimba, care atrage toate privirile și datorită fizicului lucrat intens la sala de forță.