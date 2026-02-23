Soția lui Ofri Arad a atras toate privirile pe Arena Națională. Cine este și cu ce se ocupă partenera noului mijlocaș de la FCSB. Foto

ADVERTISEMENT

Ofri Arad a primit primele minute la FCSB în partida de pe Arena Națională cu Metaloglobus. Debutul jucătorului venit liber de contract s-a petrecut sub privirile frumoasei sale soții.

Cum a apărut soția lui Ofri Arad la meciul FCSB – Metaloglobus de pe Arena Națională

Deși venit la FCSB de mai bine de o lună, Ofri Arad nu a apucat să debuteze până acum. Mijlocașul israelian și-a făcut apariția în premieră în echipa campioanei României la duelul cu Metaloglobus, din .

La primul joc al fotbalistului în vârstă de 27 de ani a asistat și frumoasa sa soție, Shani Berger Arad. Deși este însărcinată, bruneta a venit la Arena Națională și a înfruntat frigul din Capitală. Îmbrăcată destul de bine și cu fularul FCSB la gât, ea a asistat la întâlnirea din SuperLiga.

Ofri Arad a marcat în prima repriză, dar pentru o poziție de ofsaid. Până să afle decizia, jucătorul ”roș-albaștrilor” a sărbătorit reușita băgându-și mingea sub tricou și arătând că soția sa este însărcinată. Israelianul a fost apoi înlocuit la pauză cu Baba Alhassan.

Cu ce se ocupă soția lui Ofri Arad

Noul mijlocaș de la FCSB și-a cunoscut soția în 2017, iar cinci ani mai târziu s-au căsătorit. Cei doi au împreună o fetiță, însă Shani Berger Arad este din nou însărcinată, după cum se poate observa și din pozele realizate de FANATIK pe Arena Națională.

Soția lui Ofri Arad nu este deloc pasionată de sport, însă vine la meciuri pentru a-și susține partenerul. Ea este de profesie avocat, dar a renunțat să profeseze pentru a fi alături de soțul său. Însă, Shani Berger Arad deține o platformă educațională online dedicată sprijinirii studenților la drept, la început de carieră.

Ce șanse are FCSB să joace în play-off

FCSB s-a impus fără drept de apel în partida cu Metaloglobus, scor 4-1, însă f. Campioana en-titre este în pericol să nu prindă Top 6 chiar și dacă va câștiga ultimele două partide.

Cu două etape înaintea încheierii sezonului regulat din SuperLiga, clasamentul se prezintă astfel: