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Petrolul a dat lovitura și s-a impus cu 1-0 în fața lui Dinamo, iar Paul Papp a fost în culmea fericirii deoarece ”lupii galbeni” s-au apropiat amenințător de podiumul SuperLigii. Fundașul a explicat de unde are forța asta deși de curând a împlinit 37 de ani.

Paul Papp, reacție spumoasă după Dinamo – Petrolul 0-1

Imediat după , din etapa a 16-a a SuperLigii, veteranul din defensiva ”lupilor galbeni” a mărturisit că a fost cel mai bun joc din acest sezon și care au stricat monitorul VAR pentru ca Petrolul să nu primească un penalty.

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Cunoscut ca un jucător care spune lucrurilor pe nume de fiecare dată, Paul Papp a surprins pe toată lumea la finalul declarației oferite după victoria cu Dinamo. El a glumit pe seama noului său look și a dezvăluit ce mesaj i-a transmis soția sa.

”Eu mă simt bine, mă simt apreciat la Ploiești. Iubesc orașul, iubesc clubul. Cred că merităm asta, echipa merită asta și trebuie să fie 10 ani de acum încolo tot la fel. Trebuie susținere, dar nu mai zic nimic. Au mers bine lucrurile de când cu freza asta și soția mi-a zis că am mai multă forță așa”, a declarat Papp.

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Cine este soția lui Paul Papp

Dacă pe teren este o adevărată fiară, în viața personală Paul Papp este un tip extrem de loial. De altfel, este căsătorit de ani buni cu Mihaela, femeia care i-a fost alături încă din tinerețe și pe care a cunoscut-o la Deja, orașul natal al ambilor. Relația dintre cei doi a început în 2006, iar opt ani mai târziu s-au căsătorit chiar la Dej, naș fiindu-le Raul Costin, fost jucător la FC Vaslui, U Cluj sau Rapid.

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Soția fotbalistului este o prezență extrem de discretă, ea preferând să rămână în umbra fundașului de la Petrolul. Mihaela este cea care se ocupă de casă și de cei doi copii ai cuplului, fetița Paula Marisa și băiețelul Patric.