Soția lui Radu Bucălae rupe tăcerea. De cât timp s-ar fi întâlnit Livia Eftimie cu Spike, de fapt: ”Sper să îți găsești liniștea”

Alexandra Bucălae, soția actorului Radu Bucălae, o atacă pe Livia Eftimie, fosta soție a lui Cătălin Bordea, după ce aceasta a rupt tăcerea despre divorțul de comediant. Alexandra și Livia au fost prietene bune, dar pe parcurs amiciția lor s-a stricat.

Livia Eftimie, pusă la zid de soția lui Radu Bucălae

Alexandra Bucălae a pus-o la zid pe Livia Eftimie printr-o postare pe pagina sa de Facebook. A scris multe rânduri prin care a încercat să o demaște pe fosta parteneră a lui Cătălin Bordea, inclusiv

ADVERTISEMENT

Alexandra spune că Livia De asemenea, în privința accidentului rutier pe care Livia l-a suferit și din cauza căruia a ajuns la Urgențe, Alexandra a precizat că nu vatmanul a fost cel care a provocat întreaga tragedie.

Alexandra mai susține și că i-a fost alături Liviei în clipa când a ajuns pe patul de spital. Deși știa că ea ar fi încercat să distrugă prietenia dintre Radu Bucălae și Cătălin Bordea, nimic nu ar fi împiedicat-o să stea să aștepte pe holuri o veste, în frig, jumătate de zi.

ADVERTISEMENT

Livia Eftimie nu-i plăcea să muncească?

Alexandra a mai spus și că Liviei nu-i plăcea să muncească, în vreme ce ea se străduia, bolnavă fiind, să meargă la serviciu și să-și deschidă o afacere. Alexandra a ținut să puncteze și că Livia nu avea nicio plăcere în a găti și că se lăuda mereu cu bunurile pe care și le achiziționa.

”Prietenia noastră a început să se dilueze NU când te-ai despărțit de soțul tău, ci cu 2 ani înainte. Când eu am început să îți pun întrebări mai directe despre cum de îl vizitezi pe Paul când Simona nu e acasă. Și când tu ai intrat în tramvai, (nu el în tine, ca tramvaiul are șine și nu deraiase). Am venit într-un suflet la tine la spital și am stat cu Radu pe holuri și în frig jumătate de zi. Deși în aceeași perioadă încercai să strici și prietenia soților noștri!

ADVERTISEMENT

Ba chiar, în momentele mele cele mai grele, în care îmi organizam singură nunta, aveam un job foarte solicitant și în același timp niște proceduri medicale care mă făceau să stau pe picioare doar cu Ketonal, și un business la început de drum, tu puneai storyuri cu cana ta pe care scria “DOAR FRAIERII MUNCESC” Tu, viitoarea mea nașă!

Mereu spuneai ca tu nu vrei nici sa gătești, ca faci miros in casă. Iar discuțiile tale erau frecvent în ultima perioadă despre ce branduri ți-ai mai cumpărat”, a scris soția lui Radu Bucălae

ADVERTISEMENT

Alexandra și-a încheiat textul spunând și că Livia s-a îndepărtat de ea și de restul prietenilor din cercul lor. De altfel, cu toții ar fi încercat terapia de cuplu, dar Livia (care a spus că depresia este unul dintre punctele care au dus-o la divorț, n.r) a refuzat să o facă și de aceea nu s-a vindecat.