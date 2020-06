Soția lui Răzvan Fodor și-a dezvăluit drama: „De ceva timp am început să uit lucruri”

Irina, nevasta lui Răzvan Fodor, a scris pe blogul ei despre unul din cele mai ascunse secrete ale sale. Are tot mai multe pierderi de memorie în ultima perioadă, lucru care o îngrijorează.

Soția lui Răzvan Fodor are probleme cu memoria

Nu se știe dacă femeia are vreo afecțiune sau e pur și simplu atât de concentrată pe ceva sau stresată, încât uită anumite lucruri.

Are noroc cu oamenii din preajmă să îi amintească anumite lucruri pe care le are de făcut sau despre care a spus că le va face, după cum chiar ea relatează pe blog.

„De ceva timp am început să uit lucruri. Dar bine de tot, nu aşa. Adică rău. Uit aşa de rău, că îmi e, într-o zi, să nu uit naiba care îmi e casa, şi să intru în a vreunui vecin. Cred că pierderile de memorie au început odată cu sarcina şi de atunci nu am recuperat ce am pierdut”, își începe povestirea Irina Fodor pe blog.

„După nouă luni, când îşi face bebe bagajul, pune şi vreo câţiva neuroni de pe la noi, să fie. Cine ştie, dacă i-or trebui cândva?“, a mai scris nevasta lui Răzvan Fodor.

Irina: „Creierul meu scotocește disperat”

Aceasta a mai povestit că de multe ori iese din dormitor și dă ochii cu Răzvan, iar acesta o întreabă dacă a uitat pentru ce s-a ridicat din pat. Evident, bruneta nu i-a spus mereu că era așa, ca să nu pună prea multe griji pe umărul său.

„Eu nu-s tâmpită să recunosc, iau în mână primul obiect care îmi sare în ochi şi spun prima frază care îmi vine în minte: «Am venit să-mi fac un ceai!». El se uită la mine şi mai ciudat şi zice: «Aaa, cu mixerul îţi faci tu ceai?!?».

Nu mai spun de situaţiile penibile când vin oameni către mine zâmbind şi gata să mă îmbrăţişeze, iar creierul meu scotoceşte disperat în sertare după nume şi informaţii, dar nu reuşeşte decât să mă lase cu ochii goi, cu o mare varză în cap şi într-o situaţie în care, indiscutabil, ajung să mă fac de tot râsul“, a completat Irina.