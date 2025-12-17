Soția lui Răzvan Lucescu a primit premiul „Cartea Anului”! Jumătatea antrenorului, lăudată la scenă deschisă

ADVERTISEMENT

Ana-Maria Lucescu, soția antrenorului român de la PAOK Salonic, Răzvan Lucescu, a primit o veste excelentă. Volumul pe care l-a tradus, „Câteva nopți și încă una”, scris de autorul grec Isidoros Zourgos, a primit titulatura de Cartea anului din partea clubului de carte „Cuibul Visurilor”.

În luna mai a acestui an a avut loc lansarea traducerii în limba română a cărții „Câteva nopți și încă una”, scrisă de unul dintre cei mai prestigioși autori greci, Isidoros Zourgos. Traducerea i-a aparținut Anei-Maria Lucescu și a apărut la editura Curtea Veche.

Lucrarea a fost extrem de apreciată de criticii români, dar și de cei eleni, iar clubul de carte „Cuibul Visurilor” a declarat Cartea anului 2025. Ana-Maria Lucescu a bifat astfel o bornă impresionantă prin traducerea pe care a realizat-o din limba greacă.

Cuvinte de laudă pentru Ana Maria Lucescu

Corina Crețu, șefă a Consulatului General al României la Salonic, a ținut să evidențieze importanța acestei traduceri pentru România și a lăudat munca depusă de Ana-Maria Lucescu. Aceasta a transmis un mesaj pe rețelele de socializare, în care a vorbit despre multiculturalism.

„Felicitări pentru distincția «Cartea anului», acordată prin vot de către Clubul de Carte «Cuibul Visurilor» volumului «Câteva nopți și încă una», scris de prestigiosul scriitor grec Isidoros Zourgos și tradus în România de Ana-Maria Lucescu.

Dragă Ana,

Această recunoaștere este o apreciere meritată a muncii tale de traducător, a sensibilității și a profesionalismului cu care ai adus literatura greacă mai aproape de cititorii români. Traducerea ta nu este doar o transpunere de text, ci o adevărată punte culturală între Grecia și România. Mă bucur sincer pentru această reușită și pentru implicarea ta constantă în promovarea dialogului cultural. Îți doresc să fie doar una dintre multele recunoașteri care vor urma”, a scris Corina Crețu pe social media.

Ce spunea Răzvan Lucescu despre munca depusă de soția sa

Răzvan Lucescu a vorbit în urmă cu câteva luni despre munca depusă de soția sa în realizarea traducerii cărții. a încercat să o ajute cum a putut. După fiecare capitol tradus, acesta a citit și a încercat să își dea cu părerea. Tehnicianul s-a declarat impresionat și mândru de realizările partenerei sale.

„Sunt nopțile pe care nu le-am dormit din cauza soției, care a avut o presiune imensă pentru a traduce cartea. Vreau să îi mulțumesc lui Isidoros pentru această carte. Mi-a dat senzația că, într-o altă viață, dacă există, m-am născut și am crescut în Salonic. Am avut mereu senzația că sunt Efteris sau umbra lui Efteris, personajul din carte. Este o carte pe care eu o iubesc foarte tare din două motive. Este tradusă de Ana și a creat o conexiune și mai mare între mine și Salonic.

Sunt locuri pe unde merg și încerc să descopăr locuri în care a mers personajul principal. Este un restaurant la care merg mai des să mănânc, iar lângă este hotelul Luxemburg, care este menționat în această carte. Sunt foarte multe. Cum termina un capitol, mi-l dădea să îl citesc. Mulțumesc, Isidoros, că mi-ai dat posibilitatea să mă conectez cu acest oraș”, spunea Răzvan Lucescu.