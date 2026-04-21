Soția lui Thomas Neubert, reacție tranșantă după plecarea lui Mirel Rădoi de la FCSB

Mirel Rădoi a fost instalat la începutul lunii martie pe banca FCSB, după ce Elias Charalambous și Mihai Pintilii și-au prezentat demisiile la scurt timp după ratarea play-off-ului. Mandatul antrenorului pe banca tehnică a durat doar o lună și jumătate, iar Rădoi, , urmează să semneze cu Gaziantep, în Turcia.

Soția lui Thomas Neubert, reacție ironică după plecarea lui Mirel Rădoi

Venirea lui Mirel Rădoi la FCSB a dus la înlăturarea lui Thomas Neubert. Antrenorul a insistat să vină la campioană cu propriul staff tehnic, astfel că preparatorul fizic a ales să facă un pas în spate, nedorind să se ocupe de echipa a 2-a a roș-albaștrilor. Plecarea lui Neubert a lăsat un gust amar pentru suporteri, performanțele obținute în ultimul deceniu și jumătate fiind legate de numele neamțului.

Cum plecarea lui Mirel Rădoi s-a produs în mod surprinzător, la doar o lună și jumătate de la numirea ca „principal”, reacțiile nu au întârziat să apară. Colaboratorul FANATIK Gabi Safta a postat pe rețelele de socializare , moment în care Andreea Neubert, soția lui Thomas Neubert, a lăsat un mesaj cu tentă ironică.

Mai exact, partenera de viață a lui Thomas Neubert a scris: „A stat mult”, alături de un emoji cu față zâmbitoare. Andreea Neubert a ținut să scoată în relief faptul că mandatul lui Mirel Rădoi pe banca FCSB a fost unul extrem de scurt, astfel că înlăturarea soțului ei din staff-ul tehnic a fost oarecum nedreaptă, în contextul performanțelor obținute de-a lungul anilor.

Toate detaliile despre plecarea lui Neubert de la FCSB

În cadrul „MM la FANATIK”, Mihai Stoica a transmis că Thomas Neubert nu a fost dat afară de la FCSB, ci nu a dorit să se ocupe doar de echipa a doua a clubului. Decizia preparatorului fizic neamț a fost înțeleasă de către cei din club, numele său fiind legat de performanțe, iar o „retrogradare” la juniorii campioanei nu ar fi fost potrivită

„(n.r. – Ați avut să îi reproșați ceva concret lui Neubert?) Nu a fost dat afară. Mirel a venit cu staff-ul lui. Neubert nu era genul care să se pună la dispoziția clubului și să fie preparator fizic la echipa a 2-a. Are un statut. Eu nu am ce să reproșez pentru că am făcut rezultate. Iar că nu a venit? Eu țin minte o singură dată când s-a schimbat programul, în loc de după-amiază a fost dimineață și a zis: ‘Domne, mi-am făcut programul la clinică’.

Mai departe, eu nu știu ce discuții au avut ei. Pintii spune: ‘Domne, vă prezint și nu știu ce’. E posibil să fi avut ei discuții. Eu nu am asistat la toate antrenamentele. Dar, de câte ori am fost, el era acolo. Eu nu am ce să îi reproșez ceva lui Neubert. Pentru că noi am avut rezultate. Atâta timp cât am reușit remontada cu Feyenoord, cu Fenerbahce am arăta senzațional”, a declarat Mihai Stoica despre plecarea lui Thomas Neubert.

Cine este Thomas Neubert

Thomas Neubert este liber de contract din 9 martie 2026. Preparatorul fizic german, în vârstă de 57 de ani, s-a despărțit de FCSB după o colaborare care a durat 5 ani și 8 luni. De-a lungul carierei, a mai activat la formații precum Al-Wasl, Litex Lovech sau Pandurii Târgu Jiu, iar la FCSB a mai avut contract în perioadele mai 2012 – mai 2014 și decembrie 2015 – iunie 2016.

Thomas Neubert și-a început cariera în domeniu la FC Kaiserslautern, acolo unde l-a cunoscut pe Laurențiu Reghecampf, cu care a legat o relație apropiată. Alături de FCSB, Neubert a reușit, printre altele, să câștige patru titluri în prima ligă, să se califice în grupele UEFA Champions League și să ajungă în primăvara europeană din UEFA Europa League.