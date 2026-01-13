Soția lui Xabi Alonso, reacție neașteptată după ce aventura antrenorului la Real Madrid s-a încheiat: ”Ne luăm rămas bun”

ADVERTISEMENT

Din păcate, întreaga aventură a lui Xabi Alonso la Real Madrid s-a încheiat. Decizia vine la o zi distanță după eșecul din finala Supercupei Spaniei, 2-3 cu Barcelona. Și iată că și soția antrenorului a avut câte ceva de zis.

Florentino Perez a renunțat la serviciile lui Xabi Alonso

Decizie neașteptată în fotbal. Florentino Perez a renunțat la serviciile lui Xabi Alonso fără a se mai uita în urmă. În locul acestuia a venit deja altcineva. Este vorba despre Alvaro Arbeloa, cel care pregătea echipa a doua a clubului.

De menționat e faptul că Alonso avea contract cu Real Madrid până în 2028. Totuși, ”Galacticii” au inserat în înțelegere o clauză. Potrivit acesteia, dacă antrenorul este dat afară în primul sezon, nu va primi banii pe 36 de luni, ci doar pe 12.

Practic asta înseamnă că Xabi Alonso a reușit să rateze nu mai puțin de 14 milioane de euro în plus. Vestea bună e însă că .

Cum a reacționat soția antrenorului

La scurt timp după decizia luată de Florentino Perez, soția lui Xabi Alonso a venit și ea cu o reacție. Într-o postare pe contul personal de socializare, Nagore Aranburu s-a arătat mândră de soțul ei.

Totodată, aceasta a tratat subiectul cu eleganță. Nu a avut reproșuri la adresa echipei, ci doar a subliniat faptul că atât ea cât și copiii i-au fost alături lui Xabi Alonso pe tot parcursul activității sale.

”Astăzi ne luăm rămas-bun de la Bernabéu. Xabi, suntem foarte mândri de tine și de munca pe care ai făcut-o în fiecare zi, mereu cu respect și implicare. Copiii și cu mine am susținut clubul și pe Xabi în permanență, cu entuziasm și recunoștință.

Le mulțumim tuturor suporterilor madrileni care au avut încredere în noi și care ne-au transmis atât de multă afecțiune. Mesajele voastre au însemnat enorm pentru noi”, se arată în postarea soției lui Xabi Alonso.

Ce reușite a bifat Xabi Alonso la Real Madrid

Menționăm faptul că deși acesta a reușit totuși să bifeze câteva victorii destul de importante.

Mai exact, antrenorul a părăsit echipa după 34 de meciuri. Dintre acestea 24 au fost victorii și patru remize (Al-Hilal, Rayo Vallecano, Elche, Girona). Totodată, el a bifat și șase înfrângeri (PSG, Atletico Madrid, Liverpool, Manchester City, Celta Vigo, Barcelona).

Un alt detaliu important e legat de faptul că Xabi Alonso a lăsat Real Madrid pe locul doi în Spania, cu 45 de puncte, patru în spatele liderului Barcelona. De cealaltă parte, în UEFA Champions League, fostul mijlocaș a câștigat 4/6 meciuri.