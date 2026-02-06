Soția nepotului lui Robert Negoiță, angajată la Primăria Sectorului 3. Ce afaceri învârte Fabian Manolache în ”curtea” edilului și câți bani a făcut în ultimii ani

ADVERTISEMENT

În sectorul 3, condus de Robert Negoiță ani buni, termenul ”familie” are o conotație cu totul aparte, iar asta reiese acum, mai evident ca niciodată, din dosarul procurorilor DNA în care edilul este acuzat de abuz în serviciu pentru că a construit un drum pentru fratele său, un privat, din banii contribuabililor.

Nepotul lui Robert Negoiță, inculpat în dosarul primarului de la sectorul 3, afaceri pe bandă rulantă în imobiliare și industria ospitalității: profituri, pierderi, controverse

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public din dosarul drumului croit de Negoiță pentru fratele său, dezvoltator imobiliar în sectorul 3, primarul avea un mecanism bine pus la punct, cu oamenii potriviți acolo unde trebuie. Unul din numele din anchetă este Albert Fabian Manolache, nepotul primarului Robert Negoiță, iar implicarea lui în acest caz arată cum granița dintre interesul public și interesele de familie a fost împinsă până în zona penală.

În vara lui 2025, pe un teren privat aparținând firmei Future Business Ideas SRL, utilajele Primăriei Sectorului 3 au intrat ca pe propria moșie. S-a construit un drum care leagă Șoseaua Industriilor de strada Soldat Ghețu Anghel, fără documentație, fără hotărâri legale și fără respectarea unor proceduri minime pentru o investiție publică, susțin procurorii. Proprietarul acelei companii era chiar nepotul edilului. , astăzi, pe Fabian Manolache de complicitate la abuz în serviciu, pentru că n-a sesizat autoritățile și nu a oprit lucrările și nu a întrebat angajații de la primărie de ce îi toarnă asfalt în ogradă.

Fabian Manolache administrează mai multe firme

Future Business SRL nu este o firmă oarecare în acest dosar, așa cum arată anchetatorii, ci chiar compania pe al cărei teren s-a construit drumul din banii publici. FANATIK a descoperit că nepotul lui Fabian Manolache nu derula doar această afacere în sector, având mai multe firme care operează în imobiliare și industria ospitalității.

Potrivit informațiilor obținute de FANATIK, în 2024, firma menționată de procurorii DNA, a raportat, în 2024, o cifră de afaceri de peste 2,2 milioane de lei, dar și o pierdere netă uriașă de aproape 2,43 milioane. Doi ani mai devreme, firma a înregistrat un profit net de 741.000 de lei, semn că business-ul poate merge foarte bine atunci când contextul e favorabil. Drumul făcut pe de primărie pe acel teren apare ca o investiție strategică, menită să crească valoarea proprietăților (vorbim despre un ansamblu de blocuri rezidențiale).

Cifră de afaceri de 22 de milioane de lei din construirea cartierelor rezidențiale

Portofoliul de firme al nepotului lui Robert Negoiță arată că asfaltul public nu a fost singura sursă de oxigen pentru afacerile familiei. Prin Claro Finance Business SRL, unde este asociat, Fabian Manolache activează în administrarea imobilelor. Această firmă a avut în anul 2024 o cifră de afaceri de 3,4 milioane de lei și un profit modest, de 57.000 de lei. Mult mai spectaculoasă este povestea Innovative Expert Smart Constructions SRL, unde Manolache este atât asociat, cât și administrator. Vorbim despre un SRL care se ocupă de lucrări de construcții pentru clădiri rezidențiale și nerezidențiale. Potrivit celor mai recente date, firma a raportat un profit de peste 1,3 milioane de lei și o cifră de afaceri de 22 de milioane. 2023 a fost un an și mai bun pentru administratorul afacerii, nepotul lui Negoiță, ajungând la un câștig de 1,8 milioane lei.

Rin Hospitality SRL, câștiguri uriașe în pandemie, când industria HoReCa se plângea că nu va supraviețui. De atunci, profituri zero

Pe lângă aceste vârfuri financiare, trecem în revistă și câteva firme ”de umplutură”, care completează ecosistemul de afaceri al familiei extrem de apropiate de . Domus Stil Imobiliare SRL a rulat în 2024 doar 438.000 de lei și a scos un profit de 29.000. Confort Hotels SRL, firmă activă în zona ospitalității, a avut afaceri de 1,7 milioane lei, în scădere drastică, cu 80% față de anul anterior, dar a raportat, totuși, un profit net de 766.000 de lei.

La Rin Hospitality SRL, unde Fabian Manolache este, de asemenea, administrator, avem o poveste diferită. Paradoxal, cel mai bun an a fost anul pandemiei, când societatea a raportat un profit de 2,3 milioane de lei, într-o perioadă în care majoritatea firmelor din HoReCa abia supraviețuiau. De atunci, profitul acestei firme este constant zero. Magic Water Park SRL completează tabloul cu o afacere declarată cu risc comercial ridicat, compania fiind creată pentru activități recreative.

Anda Manolache, soția nepotului, angajată ca șefă serviciului de parcări de la Primăria Sectorului 3

În acest peisaj, familia și relațiile de prietenie par să fie liantul principal. Soția lui Fabian Manolache, Anda, figura în anul 2023 ca angajată, ce să vezi, taman la Primăria Sectorului 3, pe un post interesant: a fost șefa Serviciului de Prelucrare, Documente și Obținere Avize Parcări. Cu alte cuvinte, într-o primărie roasă de haosul parcărilor și mizele imobiliare, soția nepotului primarului coordona exact zona unde interesele private și deciziile administrative se întâlnesc destul de des. Potrivit declarației de avere pe care soția lui Manolache a completat-o, ca angajată la primărie, în 2023, nepotul lui Robert Negoiță era angajat ca agent de vânzări la Jacob Gardens SRL, o firmă prin care lucrează dezvoltatorii imobiliari de pe terenurile unde edilul și-ar fi făcut de cap cu buldozerele și betonierele.