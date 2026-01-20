Soția noului jucător transferat de FCSB a reacționat rapid: „București, venim”

ADVERTISEMENT

Shani Berger Arad este soția lui Ofri Arad, fotbalist care a semnat cu FCSB. La scurtă vreme după anunțul oficial aceasta a venit cu o reacție în spațiul virtual în ceea ce privește noua etapă, departe de țara natală.

Ce mesaj a transmis partenera lui Ofri Arad de la FCSB

. E de profesie avocat și îl susține la fiecare pas pe care-l face în cariera de jucător profesionist de fotbal. Shani Berger Arad este o șatenă extrem de frumoasă.

Tânăra îi este alături sportivului încă din anul 2017. Acum a venit cu un mesaj inedit după ce internaționalul israelian a semnat cu FCSB. În următoarea perioadă viața cuplului care are și un copil se va desfășura în București.

Soția cunoscutului fotbalist este încântată de evoluția soțului său. Abia așteaptă să profite din plin de schimbările care vor interveni în sânul familiei sale. E dispusă chiar să lupte alături de Ofri Arad pentru a-și vedea dorințele îndeplinite.

„Un nou capitol în călătoria noastră! Odată cu semnarea acestui contract, vine și un memento: visele nu se termină niciodată, ele doar își schimbă decorul”, a notat Shani Berger Arad, pe Instagram.

Ofri Arad, susținere uriașă din partea soției sale

„Fiecare astfel de schimbare îmi amintește cât de puternică este familia noastră și cât de multe sunt posibile atunci când crezi. Nu este doar fotbal. Este schimbare, creștere, un alt capitol pe care îl scriem împreună.

Mă uit la tine și văd un om care nu încetează să muncească, să viseze, să se dedice în totalitate. Văd drumul, perseverența, liniștea din spatele muncii grele, personalitatea ta extraordinară și știu că nimic aici nu este de la sine înțeles.

București, venim cu inima deschisă, cu o mulțime de vise noi de împlinit și cu multă recunoștință pentru dreptul de a alege de fiecare dată să o luăm de la capăt”, a completat soția lui Ofri Arad, pe social media.

În același mesaj amplu de pe rețelele de socializare frumoasa șatenă l-a îndemnat pe mijlocaș să-i lase pe ceilalți să vadă cine este cu adevărat. Cu această ocazie, a făcut trimitere la un verset din Psalmul 136, având numai laude pentru Domnul.

„Hai FCSB”, este încheierea pe care a lăsat-o partenera lui Ofri Arad, în dreptul unei imagini cu tricoul pe care-l va purta sportivul. Acesta va avea numărul 15, .