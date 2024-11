Soția patronului Rapidului, reacție dură după alegerile prezidențiale: “Punem ștampila și apoi căutam în DEX ce înseamnă legionar!?”

Val de reacții privitoare la Călin Georgescu. După ce acesta a luat cele mai multe voturi în primul tur de scurtin al alegerilor prezidențiale, multă lume se întreabă cum s-a putut întâmpla acest lucru.

Reacția dură a Dianei Șucu

După ce s-au făcut publice rezultatele finale din cadrul alegerilor prezidențiale din 24 noiembrie 2024, au apărut reacții în lanț cu privire la candidatul independent, Călin Georgescu, ce s-a clasat pe primul loc.

Diana Șucu, soția patronului Rapidului, a distribuit pe Instagram un articol de la Ziarul Financiar, unde scrie „România educată, un eşec mare cât un deceniu: de ce punem mai întâi ştampila şi apoi căutam în DEX ce înseamnă legionar, antisemit sau suveran?”.

Aproape toată țara se întreabă , de unde a apărut și ce înseamnă legionar, antisemit sau suveran. Cuvântul „legionar” se afla în topul căutărilor încă de dimineață.

Cei de la dexonline au publicat cele mai căutate cuvinte până în ora 6.30, 25 noiembrie 2024. Pe primul loc se află „legionar” cu 2.234 de căutări până la acea oră. Pe locul al doilea se află „suveranitate” cu 1.570 de căutari, arată dexonline într-o postare pe Facebook.

Pe parcursul zilei, mai mulți români au decis, totuși, să caute sensul acestui cuvânt, dat fiind faptul că a fost extrem de folosit în contextul în care Călin Georgescu a fost trimis în turul al doilea din 8 decembrie. Până la ora 23.41, 31.821 de oameni s-au întrebat ce înseamnă „legionar”.

„A fost o noapte intensă… ne-a bântuit candidatul-fantomă!”, se arată în postarea de pe Facebook a celor de la dexonline. Următarele cuvinte populare în această zi au fost: suveranitate, antisemitism, suveran, mason, antisemit, pedologie, diasporă, rusofil și legionarism.

Mai multe personalități au reacționat public

În această situație, mai multe personalități din România au reacționat la victoria lui Călin Georgescu. David Popovici a comentat, pe scurt și a îndemnat tinerii să meargă la vot pentru a-și apăra democrația și viitorul.

„Eu am votat, este foarte important să votăm, să ne exprimăm interesele. Nu voi vorbi despre cine am ales în turul 1, dar am un îndemn pentru lume și pentru tineri: Să voteze inteligent pentru a ne apăra democrația și viitorul”, a declarat David.

Întrebat despre câștigătorul primului tur, . Acesta a mărturisit că nu știe ce înseamnă TikTok, acolo unde s-a promovat masiv Călin Georgescu și dorește un președinte care „să stea drep, nu în genunchi”.

„Nu știu ce înseamnă Tik Tok și nici nu ma interesează, dar știu la ce va referiți. Vad în jur datele lui Tik Tok. Știți care sunt primele 7 companii din lume? Sunt companii IT. Eu mi-as dori un președinte, sa se ducă la Bruxelles și sa stea drept, nu în genunchi. Din păcate, nu am prea avut asa ceva”, a declarat fostul tenismen, Ion Țiriac.