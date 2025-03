Soția româncă a lui Piero Ferrari și-a tras o bijuterie identică cu a lui Zlatan Ibrahimovic! Femeia și-a prezentat bolidul de aproape 1 milion de euro: „Stilul meu 100%!”. Galerie Foto

Acesta moștenește 10% din averea companiei italiene. Românca și-a făcut cadou un bolid de 900 de mii de euro.

Soția lui Piero Ferrari și-a cumpărat o mașină de 900.000 euro!

Modelul este un Ferrari SF90 XX Spider. Mașina costă aproape 1 milion de euro, iar soția miliardarului italian s-a mândrit cu această achiziție pe contul ei de social media. „Stilul meu 100%!”, a scris Romina Gingașu pe Instagram.

ADVERTISEMENT

Diferența de vârstă dintre cei doi este de 45 de ani. Aceasta a ales să nu ia numele de familie al italianului, întrucât și-a dorit să își construiască o carieră proprie.

Ce spune Romina Gingașu despre relația cu Piero Ferrari

„Nu sunt în buletin Ferrari, eu sunt Romina Gingașu. Nu am luat numele de Ferrari, deși suntem căsătoriți. Numele este marcă înregistrată și a fost decizia mea, altfel nu aș fi putut să fac nimic în viața mea după.

ADVERTISEMENT

Pe Piero îl ador, îl iubesc. Eu pentru Piero sunt capabilă de orice, iar când spun orice… înseamnă orice. Poate să aibă miliarde de euro, pentru că nu vor fi niciodată ale mele și ale niciunei alte soții, iubite sau etc… pentru că sunt ale lui.

(…) Între mine și Piero este o legătură foarte strânsă, care va fi pentru totdeauna și vreau să spun asta foarte clar. Nu o să devenim niciodată părinți. Este decis. Da, între noi am decis că nu vom deveni niciodată părinți. Eu nu vreau să am copii, iar la el nu mai este cazul. Eu am crescut fără tată. Nu pot să fiu egoistă și să cresc un copil fără tată”, declara Romina Gingașu în podcastul lui Cătălin Măruță.

ADVERTISEMENT

Puțină lume își permite o astfel de mașină. Zlatan Ibrahimović, fostul fotbalist suedez, are în garaj un astfel de bolid. Și Charles Leclerc, pilotul de Formula 1, are în colecție un Ferrari SF90 XX.