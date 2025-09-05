Soția starului de la Real Madrid a luat o decizie surprinzătoare. S-a lansat în muzică

E model și antreprenor, însă soția starului de la a luat o decizie surprinzătoare. A primit numeroase complimente pentru vocea sa extraordinară și acum s-a lansat în muzică. Tânăra de 28 de ani are toate motivele să fie în culmea fericirii.

Soția starului de la Real Madrid s-a lansat în muzică

Thibaut Courtois are numai cuvinte de laudă la adresa partenerei de viață cu care este însurat din vara lui 2023. Portarul de la Real Madrid își susține soția în toate proiectele pe care le desfășoară în domeniul profesional.

Recent, fotbalistul i-a insuflat foarte mult curaj și frumoasa Mishel Gerzig a făcut un pas important. Blondina s-a lansat în muzică, prima sa piesă putând fi ascultată pe toate platformele de streaming din lume.

Melodia se numește Summer Paradise și are un vibe plăcut, ideal pentru vacanță. Versurile te trimit cu gândul la o stare de bine. În plus, îi îmbie pe ascultători să danseze cu căștile în urechi, pe plajă sau în mijlocul orașului.

„Foarte frumos. Este ceva în stilul afro-house, iar ea chiar are voce”, a declarat Thibaut Courtois, conform publicației . Melodia a avut deja premiera la festivalul Tomorrowland.

Thibaut Courtois, încurajări pentru soția sa

Portarul de la Real Madrid este mândru de , Mishel Gerzig. Sportivul de origine belgiană, în vârstă de 33 de ani, este cel care a încurajat-o pe partenera sa de viață să meargă în această direcție muzicală.

Foarte multe persoane apropiate frumoasei blondine i-au dat imbolduri pentru că are o voce plăcută. Așa se face că a intrat în studio, israelianca de 28 de ani cucerind pe toată lumea cu ambiția și determinarea sa.

„Lumea credea de mult timp că ar trebui să facă ceva cu vocea și talentul ei, dar ea nu a vrut. Recent, însă, a intrat în studio, iar acum primul ei single este gata. Sunt curios ce va mai urma de aici”, a mai spus starul de la Real Madrid.

Celebrul fotbalist este proprietarul casei de discuri „Artist Amplifier”, căutată de tinerii artiști care doresc să se lanseze în muzică. Portarul a mai subliniat că a făcut o mică excepție pentru partenera de viață, dându-i astfel și mai multă încredere.

„Acordul nu este încă încheiat. Mishel negociază «la sânge»”, a ținut să mai adauge în spirit de glumă Thibaut Courtois, mai arată sursa citată mai sus. Soția sportivului este o persoană influentă pe social media.

Cine e Mishel Gerzig

Mishel Gerzig s-a născut pe 5 iunie 1997, în Israel. Soția lui Thibaut Courtois și-a început cariera de model la doar 13 ani, fiind reprezentată de mai multe agenții, cum ar fi ITM Models (Israel) și NEXT Models (Miami).

Frumoasa blondină ține enorm la tradițiile din țara natală. Îmbrățișează cu mândrie cultura și practică adesea ritualurile Shabbat. Vrea o viață de familie în care să îmbine cu succes cele două religii ale părinților săi.

Puțină lume știe că a servit în Forțele de Apărare ale Israelului (IDF), având un rol semnificativ. Mai exact, a avut parte de o experiență provocatoare pentru că a condus o navă de căutare și salvare, conform .

Mai mult, tânăra este o cunoscută activistă și o persoană urmărită de mulți oameni pe social media. Pe Instagram a adunat o comunitate de peste 820.000 de fani. În spațiul virtual vorbește despre un stil de viață activ și călătorii.

De când sunt căsătoriți cei doi

În planul sentimental vedeta este căsătorită cu Thibaut Courtois pe care l-a cunoscut în anul 2021, pe social media. Cel care a făcut primul pas a fost starul de la Real Madrid, care l-a lăsat un comentariu la o fotografie cu câinele lui Mishel.

A fost cerută de soție în timpul unei vacanțe pe Coasta Amalfi. Evenimentul s-a petrecut pe o barcă, în iunie 2022. Ulterior, au ajuns în fața altarului. Nunta s-a desfășurat în iunie 2023. Au împreună o fetiță pe nume Eli. Portarul mai are 2 copii din relațiile anterioare.